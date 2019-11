Jihočeské derby basketbalistů rozhodla kvalita amerických hráčů

Šest zápasů, šest výher. A také první místo. Bilance píseckých Sršňů byla před utkáním 7. kola první ligy úctyhodná. K zápasu do Jindřichova Hradce jel tým, který je lídrem soutěže. Pro ambiciózní domácí to byla výzva. Navíc, když se snaží o návrat do nejvyšší soutěže a mají přitom už dvě nečekané porážky.

Při debatách mezi diváky nejčastěji zněla otázka, jestli může Jindřichův Hradec napravit nepovedený začátek soutěže, nebo jestli zůstane Písek jediným neporaženým týmem soutěže. Hodně napověděla první čtvrtina pátečního zápasu. Sršni v ní nedovedli zastavit domácí útoky a rychle vysoko prohrávali. Po pár minutách platil stav 9:2 a zaplněné tribuny hlavně domácími fanoušky spokojeně fandily. Písek sice snížil na 13:10 a následně stáhl až desetibodové manko na 24:20, ale domácí převaha pokračovala.

Jindřichův Hradec dokázal za jednu čtvrtinu nastřílet 39 bodů a vyhrál ji rozdílem patnácti bodů 39:24. „Nadstandardně se nám dařila střelba. V útoku jsme hráli velmi dobře,“ uvedl trenér domácího GBA Julian Beťko.

Písecký kouč Jan Čech byl po zápase pochopitelně k výkonu svého týmu v první čtvrtině kritický. „Úvod jsme bohužel nezachytili. Naše obrana zkolabovala,“ sdělil.

Do druhé čtvrtiny nastoupil Písek s pozměněnou taktikou a týmu to pomohlo. Po dalších pěti minutách hry byl tak rozdíl najednou pouze pět bodů 46:41. Písek dále snížil na tři body, ale závěr si nepohlídal a do druhého poločasu šel se ztrátou deseti bodů.

„Soupeř zlepšil a možná i zjednodušil hru. Měl dobré protiútoky a vrátil se do zápasu tím, že hráli zónově, na což jsme ještě po sloučení klubů nebyli až tak připravení,“ řekl dále v hodnocení domácí trenér, který poukázal na předsezonní spojení klubů GBA Praha a Lions Jindřichův Hradec. „S hráči pořád pracujeme. Ještě potřebujeme trochu času některé věci natrénovat. Je to ale na dobré cestě.“

Ještě výraznější zlepšení ukázal Písek ve třetí čtvrtině, kdy dokázal vyrovnat. A měl navíc šance, aby šel do vedení. Jenže opět nezvládl závěr čtvrtiny. Za stavu 65:63 neproměnil hostující Martin Svoboda dva trestné hody, vyrovnal ze hry až Luboš Mikolášek. Po rozehrání však nechali hosté moc prostoru domácímu Louisi Stormarkovi, který se trefil přesně za tři.

Na druhé straně se z podobné pozice mýlil písecký Miroslav Procházka, naopak domácí Štěpán Borovka ne - 73:67. A aby toho nebylo pro hosty málo, nedal Svoboda následně další dva trestné hody. V samém závěru se chytře uvolnil Jiří Šoula a zvýšil vedení GBA po třetí čtvrtině na 75:67.

„Za druhou a třetí čtvrtinu bych chtěl hráče pochválit, protože jsme dokázali vyrovnat. Byli jsme domácím více než rovnocenným soupeřem. Bohužel o celém zápasu rozhodla poslední minuta třetí čtvrtiny. Dostali jsme rychlých sedm bodů a šli do poslední části s takovým mankem, že už to kluci nedokázali znovu stáhnout,“ mrzel Čecha krátký herní výpadek v závěru třetí čtvrtiny.

Osmibodová ztráta byla pro Písek už příliš. Nepomohlo ani střídání a oživení formace. Domácí odskočili po rozehrání na 13 bodů a náskok si hlídali až do konce. Vyhráli 95:86.

„Písek byl nejtěžší soupeř, se kterým jsme letos hráli. Jejich útočná síla a rychlost je vynikající a těží z toho. Je těžké se proti nim prosadit. Jsem velmi spokojený s naším výkonem. Byl to velmi atraktivní zápas,“ dodal na závěr hodnocení Beťko.

„Poslední čtvrtinu už nemá cenu nějak více rozebírat. Domácí si ji pohlídali díky individuálním výkonům a kvalitám dvou amerických hráčů, kteří v koncovce rozhodli. Jindřichův Hradec vyhrál zaslouženě,“ vyzdvihl soupeře Čech.

Velkým a rozdílovým faktorem zápasu byla střelba za tři body. Zatímco domácí tým měl úspěšnost 52 procent, Písek pouze 32. „Byla to trochu naše hloupost, protože jsme nechali soupeři volné pozice. Hradec se dostal do laufu a pak se trefoval. Naši střelci měli trochu výpadek a volné pozice neproměňovali,“ konstatoval trenér Sršňů.

Písek i přes porážku zůstal s jednobodovým náskokem na Litoměřice první. „Tvoříme nový tým plný mladých hráčů a prohra by s nimi asi mohla trochu zamávat. Věřím ale, že se to nestane. Hráčům jsem říkal hned po zápase, aby se podívali na tabulku. Není důvod k panice,“ doplnil Čech.

Jindřichův Hradec se po výhře v derby posunul na čtvrté místo a má zápas k dobru. Pokud vyhraje, dotáhne se na Litoměřice. Další cíl pak bude znovu Písek.