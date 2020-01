Nymburk? Na celých čtyřicet minut koukat nebudeme, plánují v GBA

Větší lákadlo basketbaloví fanoušci na Jindřichohradecku mít nemohou. „Je to svátek pro celé město i náš tým. Všichni se moc těšíme. Každý musí v zápase odvést maximum. Pokud někdo do takového utkání nepůjde naplno, tak by měl uvažovat o změně sportu,“ říká trenér GBA Lions Jindřichův Hradec Julian Beťko.



Jihočeši se postaví proti mužstvu, které je plné reprezentantů. Hráče, jako jsou Jaromír Bohačík, Pavel Pumprla, Vojtěch Hruban nebo Martin Kříž, fanoušci v září sledovali při úspěšném tažení českého národního týmu na mistrovství světa, kde Češi vyrovnali šestým místem své historické maximum.

„Nedá se jít do zápasu s tím, že nemůžeme vyhrát. Pokusíme se odehrát co nejlepší utkání. Půjdeme minutu po minutě, nebudeme koukat na celých 40 minut,“ odmítá poraženeckou náladu Beťko.

Při pohledu na nymburský tým a úspěchy z posledních let se tají dech. Kouč Lions ale věří, že jeho svěřenci nebudou mít přílišný respekt. „Je to pro všechny nová situace. Kdybychom hráli s Nymburkem šestkrát, tak už budeme vědět, jak hráči zareagují. Ale budu se snažit připravit mužstvo tak, aby mělo zdravý respekt, ale ne strach,“ ujišťuje 36letý kouč.

V úterý hrál šestnáctinásobný český mistr utkání Ligy mistrů proti lotyšské Rize. Je možné, že by izraelský trenér Oren Amiel pošetřil některé své hvězdy? „Liga mistrů je jejich priorita. Ale jestli budou šetřit starší nebo vytíženější hráče, to je jejich věc,“ soustředí se na vlastní výkon Julian Beťko.

Jindřichův Hradec nikdy Nymburk neporazil. Všech 16 utkání vyhrál favorit, dvakrát se jednalo o pohárový duel. „Každý se dá porazit. Ale moje práce není předpovídat výsledek. Mě zajímá výkon mého týmu v zápase,“ věří v překvapení odhodlaný slovenský kouč GBA.

Jak tedy zaskočit velkého favorita? „Musíme podat koncentrovaný výkon v obraně. A v útoku budeme hledat příležitosti ke skórování. Pak už jde i o štěstí, jestli se nám bude dařit využívat šance,“ tvrdí.

Aktuálně vedoucí tým první ligy věří i v podporu diváků. „Naši fanoušci jsou skvělí, nejlepší v první lize. Atmosféra může hrát svoji roli. Ale Nymburk má hráče světového formátu, kteří jsou zvyklí na bouřlivé prostředí,“ pokračuje trenér Lions, jenž zve diváky na špičkový basketbal. „Utkání bude mít úplně jinou úroveň. Věřím, že přijde plná hala a fanoušci podpoří náš tým v boji o co nejlepší výsledek,“ doufá Beťko.

Lions se mezi šestnáct nejlepších v poháru dostali se štěstím. Ve druhém kole vyhráli o jediný bod v Benešově, v dalším utkání už jasně zvítězili se Sokolem pražským. Středočeši v osmifinále domácí pohár teprve zahajují.

Jindřichohradečtí po nejistém vstupu do sezony začali vítězit a vyšvihli se do čela první ligy o skóre před druhý Písek, který má však zápas k dobru. V posledním utkání měl Beťkův tým namále. Soupeře ze špičky tabulky - Polabí, tedy nymburské béčko - porazil 87:86, ale hosté měli v závěru možnost utkání strhnout na svoji stranu.

„Během svátků jsme měli rozhozený tréninkový proces. Náš tým neměl dobrý rytmus a nehráli jsme tak, jak umíme,“ vrací se trenér k poslednímu ligovému klání.

Dva body do tabulky se ale počítají. „Je dobře, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce. Výkon nebyl dobrý, ale vždy říkám, že je lepší se poučit z výhry než z prohry. Na druhou stranu jsem spokojený, když tým odevzdá maximum. A to se v posledním zápase nestalo. Pracujeme na tom, abychom odstranili nedostatky ve hře. Budeme muset podat zodpovědný výkon na hranici možností, protože proti nám bude stát obrovská síla,“ dodává Julian Beťko.