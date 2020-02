Basketbalový svátek mladých. Jihočeši se postaví Barceloně

Turnaj s věkovým limitem hráčů do 19 let má za sebou tři ročníky. Poprvé se ale odehraje v jihočeských městech. Pomohlo k tomu letní sloučení týmů Lions Jindřichův Hradec a pražské akademie GBA. „Chtěli jsme v něm pokračovat, protože má velký potenciál,“ říká trenér sloučeného klubu GBA Jindřichův Hradec Julian Beťko.



V písecké základní skupině se utkají domácí Sršni se španělskou Valencií, německým Mnichovem a švédským Rigem. Jindřichův Hradec ve své hale bude čelit Barceloně (Španělsko), reprezentaci Slovenska U18 a americkému výběru The Skill Factory.

V základních skupinách se utká každý s každým, finálový den je v plánu na neděli. O celkové prvenství si zahrají vítězové obou skupin (druhé týmy budou hrát o třetí místo atd. – pozn. red.). Zajímavé budou hlavně zápasy španělské Barcelony a amerického týmu z Atlanty.

Barcelona v mužích bojuje o vítězství v prestižní Eurolize a domácí soutěž vede před Realem Madrid. „A Skill Factory bude podle mých informací nesmírně atleticky vybavený tým, který hraje typický americký styl hry s rychlým útokem. Bude to takový přímočarý basketbal směrem do koše. Pro každého fanouška bude zážitek toto vidět,“ míní Beťko. „Lidé mají šanci vidět, jak se hraje basketbal v USA, Španělsku. A konfrontaci s českými týmy. Věřím, že v obou halách bude skvělá atmosféra.“ „Chceme na turnaj dostat co nejkvalitnější mládežnické akademie a letos máme opravdu zvučná jména,“ doplňuje dále Beťko.

I proto se kromě Jindřichova Hradce na turnaj dostal i Písek, který je v extralize U19 suverénně první právě před druhým jihočeským zástupcem. Písek z 18 zápasů prohrál jen jeden, Hradec tři. „V rámci Česka máme historicky nastavenou účast tak, že zveme extraligový tým v dané kategorii, který je na špici. Minulé dva ročníky to bylo USK Praha.“

„Myšlenka turnaje spočívá v tom, že dbáme na rozvoj mladých hráčů a jejich dovedností. V tom jim strašně pomůže kvalitní mezinárodní konfrontace. Proto turnaj pořádáme. Pro naše hráče je důležité, aby měli takovéto srovnání, a sám jsem zvědavý, jak se nám bude dařit,“ dodává domácí trenér, který je zároveň i pořadatelem.

Své jméno v basketbale má i mnichovský klub IBA a švédská akademie Rig. „Přijede i plno skautů a manažerů z různých týmů. Máme po Evropě hodně dobrých vztahů a kontaktů, proto se nám z organizačního hlediska daří dávat dohromady silné týmy. Turnaj má vysokou úroveň. Osobně se těším i na výkony Valencie.“

Turnaj je pro fanoušky přístupný zdarma a finálový den nabídne divákům i doprovodný program po vzoru amerických exhibicí. Proběhne soutěž ve smečování a střelbě za tři body na čas z pěti pozic.

V uplynulých letech vyhrály turnaj tři různé kluby. V roce 2019 uspěli ve finále hráči USK Praha před GBA a Římem. Rok předtím vyhrála srbská Crvena zvezda Bělehrad a Juventut Badalona (Španělsko).