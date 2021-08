Jindřichohradečtí basketbalisté se chystají: nováčků přibývá, kouč se připojí

Na nový ročník a na návrat mezi elitu se chystají od začátku srpna. Počet hráčů ve společné přípravě stoupá, v dalších dnech se připojí i americký trenér Gilbert Abraham. S Lions trénuje i několik nových basketbalistů. „Jsme s nimi před podpisem smlouvy. Na podmínkách jsme domluvení, musíme jen dořešit detaily,“ konstatuje manažer týmu a bývalý lídr Stanislav Zuzák.



Stávající příprava byla u většiny basketbalistů individuální a povedla se. „Hráči se chystají v posilovně a v tělocvičně. Nechceme to přepálit, všechno se postupně rozjíždí,“ popisuje Zuzák.

Jindřichohradečtí už také vědí, s kým se utkají v prvním kole nejvyšší domácí soutěže. Podle rozpisu mají nastoupit 17. září na palubovce Olomouce. Pak budou hrát o pět dní později znovu venku v Brně. Poprvé se doma představí 25. září proti Hradci Králové.

„Jaký je to los, to se uvidí až podle toho, jak budou mít týmy doplněné soupisky o zahraniční posily. Ale ty papírově nejtěžší soupeře máme až později v sezoně, tak to není špatné,“ myslí si manažer.

Lions se na KNBL chystají nejen po sportovní stránce. V sezoně budou nastupovat jako Basket Fio banka Jindřichův Hradec, partner z bankovního sektoru klub podporoval už při předchozím působení v nejvyšší soutěži. „Zlepšujeme i naše sociální sítě, brzy představíme nové logo a také webové stránky,“ láká Zuzák.