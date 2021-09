Velké oči Jihočechů. Nováček z Jindřichova Hradce se vidí v play off

„Moc se těšíme na nový ročník. Jsem zvědavý na českou ligu, už aby sezona naplno začala,“ hlásí americký kouč Gilbert Abraham.



Právě úloha 39letého trenéra bude klíčová. On bude muset sladit mladíky, zkušenější hráče i cizince v jeden fungující tým. „Jsme jednotní v tom, že basketbal považujeme za nejkrásnější hru na světě. Zároveň máme společné plány a cíle. Věřím, že budeme skvěle spolupracovat,“ přeje si.

Abraham, jenž vedl i několik hráčů ze slavné NBA, není v klubu ani v České republice nováčkem. V Jindřichově Hradci působí přes dva roky, od té doby, co se tam přesunula akademie GBA. Měl na starosti hlavně individuální rozvoj hráčů, postupně se stal asistentem trenéra u A týmu a měl víc prostoru i při vedení tréninků.

Od nového ročníku je hlavním koučem, a tak na něj bude i větší tlak a očekávání. „Cítím, že to zvládnu. Když se nám bude dařit, oslavovat se budou hráči. Když úspěšní nebudeme, půjde to za mnou a já budu muset tým připravit tak, aby to příště bylo lepší. Těším se, až budeme společně zvládat nástrahy sezony,“ tvrdí.

Asistentem Abrahama je další Američan. Jimmy Rhoades prošel organizací Golden State Warriors, v níž spolupracoval s hvězdami NBA, jako jsou Stephen Curry nebo Draymond Green.

Jindřichohradečtí mají do budoucna nemalé ambice, lákají je i evropské poháry. V prvním ročníku jsou však zatím skromnější. Chtějí se dostat do play off a v něm zabojovat o postup co nejdále. „Věřím, že budeme konkurenceschopní a v sezoně se postupně zlepšíme. Jsme nový a velmi mladý tým, ale chceme hrát co nejvýš,“ prohlašuje hlavní kouč.

V jeho týmu bude pět cizinců, kteří by určitě neměli být jen do počtu. Čtyři Američany doplní Ir nigerijského původu. „Nejde vybrat jednu hlavní posilu. Všichni příchozí budou důležití v jiném ohledu. Torin Dorn je zkušený a velmi užitečný na obou koncích hřiště. Skvělou střelbu a už také zkušenosti má Lukáš Stegbauer. K tomu spoléháme i na mladé hráče, jako jsou Filip Novotný, Štěpán Borovka nebo Chimobi Ikegwuruka,“ popisuje.

V pátek vstupuje do sezony rovněž prvoligový Písek, který se od 19 hodin představí v Litoměřicích. Dvojice Písek B a Tigers České Budějovice začne boje ve druhé lize až příští víkend. Stejné datum prvního duelu nového ročníku mají i ženy Strakonic v nejvyšší soutěži.

Gilbert Abraham je s týmem spokojený. „Poskládali jsme nadějný celek. Jednotlivé zápasy musíme vyhrávat společně. Síla našeho mužstva by měla být v tom, že budeme bojovat jeden za druhého. Jedině tak můžeme být úspěšní,“ odhaduje.

Příprava fanoušky Lvů moc nenavnadila. Nováček KNBL padl s jihočeským prvoligovým Pískem, zdolal rakouský Wels a inkasoval 101 bodů od Ústí nad Labem. Sestava však nikdy nebyla kompletní. „Příprava pro nás byla hlavně informativní. Jsem rád za zápasy, které jsme odehráli s kvalitními soupeři. Ukázaly nám, že toho musíme ještě hodně zlepšit,“ uvědomuje si kouč.

Doma hrají až ve třetím kole

Do ročníku Jindřichohradečtí vstoupí v pátek, kdy od 17 hodin nastoupí na palubovce Olomoucka. Ve středu pak budou hrát znovu venku, tentokrát v Brně. „Budou to hodně živá utkání, všichni jsou nažhavení. Dobře se na soupeře připravíme a věřím, že uspějeme. Na oba zápasy se moc těším, stejně jako na ten první domácí,“ hlásí. Ten Lions čeká až ve třetím kole, přesně za týden přijede Hradec Králové.

Gilbert Abraham jako trenér GBA Jindřichův Hradec

Jihočeši budou v úvodu mírně oslabení. Ikounga-Djoh Ngatse podstoupil před začátkem přípravy operaci kolene a měl by být připravený zhruba za dva týdny. Robert Bzonek si lehce podvrtl koleno v přípravném zápase a návrat se plánuje také přibližně za 14 dní.