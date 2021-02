Takový nejsem, říká Harden. Teď se hvězda NBA za útěk z Houstonu omlouvá

„Vůbec se mi to nelíbí, protože takový nejsem. To drama, nebo jak tomu chcete říkat, mi neprospívalo. Nemám rád negativní energii. Vyčerpává. Takže nemám radost z toho, jak se to stalo,“ řekl Harden ESPN. „Mám pocit, že to mohlo jít mnohem víc hladce a snáze, ale stalo se,“ dodala jedenatřicetiletá ikona soutěže.

Po svém posledním zápase v dresu Rockets, kterým byla před měsícem porážka 100:117 s obhájci titulu Los Angeles Lakers, kritizoval Harden tým, že není dost dobrý.

Nyní poslal do Houstonu za své chování omluvu. „Ale myslím, že jsem to musel udělat, abych se dostal tam, kam jsem chtěl. A Houston si zaslouží ocenit, nemuseli mě vyměnit do Brooklynu. Mohli mě vyměnit kamkoli. Dopadlo to dobře, ale nelíbilo se mi, jak ten měsíc nebo dva proběhly,“ uvedl Harden.

Nejužitečnější hráč NBA z roku 2018 vytvořil v Brooklynu hvězdné trio s Kevinem Durantem a Kyriem Irvingem a zatím se drží s Nets na třetím místě Východní konference.