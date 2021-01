Hvězdný basketbalista Harden zamíří v NBA z Houstonu do Brooklynu

K trejdu došlo necelý den poté, co trojnásobný nejlepší střelec soutěže po prohraném zápase s Los Angeles Lakers zkritizoval tým. „Nejsme dost dobří. Miluju tohle město. Udělal jsem všechno, co jsem mohl. Ale tahle situace je šílená. Už se to nedá napravit,“ prohlásil Harden.

Vedení Rockets mu v reakci na to doporučilo, aby dnes nechodil na trénink. „Měli jsme pocit, že pro Jamese a celé mužstvo bude nejlepší, když na tréninku nebude,“ řekl kouč Stephen Silas, jenž u týmu začíná. Houston po minulé sezoně opustil trenér Mike D’Antoni i generální manažer Daryl Morey.