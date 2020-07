To nepřijímám, hořekuje prezidentka Gruzie. Kapitán reprezentace jde do CSKA

Osmadvacetiletý pivotman Šengelija má za sebou výbornou sezonu, stal se jedním ze strůjců nečekaného španělského titulu pro Baskonii. Finálové vítězství nad hvězdami prošpikovanou Barcelonou bylo tím pravým vrcholem dosavadní kariéry.

Šengelija se natlačil mezi nejužší evropskou elitu, v Eurolize zapisoval 15,9 bodu a 5,6 doskoku na utkání, ve španělské lize ACB na tom byl ještě lépe - 16,6 bodu a 6,3 doskoku.

A v nejlepším se má přestat.

Většího výsledku už by Šengelija v provinční Baskonii sotva dosáhl, i když zde měl role vůdce a kapitána. Po šesti letech se odhodlal ke změně, která ho má zabezpečit. Přestoupil do CSKA Moskva, smlouvu podepsal na tři roky. Jeho nové angažmá některé jeho krajany popudilo.

Chladnou hlavu nezachovala ani prezidentka republiky Salome Zurabišviliová. Někdejší diplomatka spustila zcela nediplomaticky. „Je to pro mě osobně nešťastný krok a pro prezidentku Gruzie se jedná o nepřijatelný krok,“ vzkázala basketbalové hvězdě.

CSKA je klub bohatý, patřící těžařům Norilsk Nickel, čemuž odpovídají i jeho úspěchy. Kraluje ve východoevropské soutěži VTB lize a za poslední čtyři dovršené euroligové sezony slavil dva tituly.

Za časů Sovětského svazu se jednalo o klub armádní. A potíže je, že s ruskými vojáky má Gruzie své zkušenosti. Pětidenní válka v roce 2008 ji připravila o kontrolu nad oblastmi Abcházie a Jižní Osetie.

Šengelija se do politického sporu nechce nechat zavléct. „Nehodlám se hájit. Budu hrát basketbal. Tohle není nic, co by měnilo můj vztah k vlasti, doufám, že to nezmění, jak budou Gruzínci přistupovat ke mně,“ prohlásil pro televizní kanál Rustavi-2.

V CSKA poměrně nedávno - v sezoně 2014/15 - působil i Šengelijův předchůdce na postu gruzínského kapitána Manučar Markoišvili.

Svou hvězdu podpořila Gruzínská basketbalová federace. „Jsme přesvědčeni, že Tornike bude vždycky hájit čest a zájmy své vlasti, ať už bude hrát v jakémkoliv klubu. Kapitán reprezentace nám bude dělat radost svými úspěchy a pod jeho vedením národní tým jistě dosáhne mnohých velkých vítězství.“