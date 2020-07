Veselý s De Colem zůstávají hvězdnou dvojkou. Jelínek má novou smlouvu

Veselý a De Colo, kteří patří k nejlépe placeným hráčům v Evropě, mají v tureckém velkoklubu smlouvy do roku 2022 a prozatím je hodlají dodržet. Přestože kolem prvního se točí FC Barcelona a o druhého se ucházel Virtus Boloňa.

Jejich setrvání i přes finanční potíže Fenerbahce, to jsou dobré zprávy pro nového trenéra Igora Kokoškova, který v klubu nahradil Željka Obradoviče, jenž neprodloužil smlouvu.

První posilou je šestadvacetiletý kanadský křídelník Dyshawn Pierre, který má zkušenosti z německého Löwen Braunschweig a poslední tři sezony strávil v italském Dinamu Sassari.

Už horší zprávou pro Kokoškova je zájem Realu Madrid o rozehrávače Kostase Slukase. Řeka si podle deníku Marca vyhlédl španělský gigant coby případnou náhradu, pokud do NBA zamíří Facundo Campazzo. Pro Fenerbahce by to byla další výrazná ztráta poté, co do Olimpie Milán zamířil Gigi Datome.

Jelínek stálicí v Andoře

David Jelínek bude i nadále hrát španělskou ligu za MoraBanc Andorra. Devětadvacetiletý křídelní hráč podepsal s klubem novou smlouvu do konce sezony 2022/23. Klub o tom informoval na svých internetových stránkách. Původní kontrakt měl Jelínkovi skončit za rok.

David Jelínek (ve žlutém) z Andorry uniká Edwinu Jacksonovi z Barcelony.

Jelínek působí v Andoře od července 2016 a se 128 odehranými zápasy v nejvyšší soutěži už je rekordmanem klubu.

V uplynulé sezoně, která byla kvůli pandemii koronaviru zhruba na tři měsíce přerušena a dohrála se jednorázovým turnajem ve Valencii, vedl tým jako kapitán a v 26 zápasech si v průměru připsal 9,2 bodu, 1,6 doskoku a 1,1 asistence.

„Je jedním z dlouholetých pilířů týmu a je také čím dál větším symbolem klubu i našeho kraje,“ prohlásil na adresu odchovance brněnského basketbalistu a bývalého hráče Badalony, Edirne, Baskonie, Samary, Usaku nebo Wloclawku výkonný ředitel andorského klubu Francesc Solana.