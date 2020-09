Od Barcelony po Moskvu. Po sedmi měsících křižuje kontinentem Euroliga

V současnosti se řada zemí v Evropě potýká s další vlnou šíření nákazy, ale všech 18 účastníků včetně Fenerbahce Istanbul s jediným českým hráčem v soutěži Janem Veselým je připraveno na start nové sezony.

Na jejím začátku nicméně kvůli restrikcím v jednotlivých zemích bude 11 klubů hrát před prázdnými hledišti, což se týká i Fenerbahce či Realu Madrid a Barcelony. Zbylých sedm mužstev včetně posledního šampiona CSKA Moskva může aktuálně v závislosti na opatřeních přivítat omezený počet diváků za splnění příslušných hygienických podmínek.

„To, že se Euroliga vrací, je velký důvod k oslavě. Ať už fandíte jakémukoliv týmu, v tomto týdnu jsme vítězi všichni,“ uvedlo vedení Euroligy na svém webu.

První z 34 kol je na programu ve čtvrtek a v pátek, v základní části se bude opět hrát o osm míst v play off. Sezona by měla vyvrcholit 28. a 30. března závěrečným turnajem Final Four v Kolíně nad Rýnem, který měl hostit nejlepší čtyři týmy už letos.

Do okruhu favoritů chce patřit i Veselého Fenerbahce pod vedením nového trenéra Igora Kokoškova, který má dlouholeté zkušenosti z NBA a byl v zámořské lize prvním hlavním koučem z Evropy. Osmačtyřicetiletý Srb v létě nahradil krajana Željka Obradoviče, jenž u týmu skončil po sedmi letech a v roce 2017 jej dovedl k euroligovému titulu.

Nejvyšší ambice budou mít opět i CSKA či oba španělské velkokluby. Hodně se v nové sezoně očekává například také od Olimpie Milán, která získala mimo jiné čtyřnásobného euroligového šampiona Kyla Hinese z CSKA.