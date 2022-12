Basketbalistka Grinerová chce po propuštění z ruského vězení znovu hrát WNBA

„Je to tak skvělý pocit být doma. Posledních deset měsíců byl neustálý boj. Sáhla jsem si na dno, abych si udržela víru a vaše láska mě držela na nohou. Z hloubi srdce vám všem děkuju za pomoc,“ napsala dvojnásobná olympijská vítězka v obsáhlém emotivním vzkazu.

Nyní se chce soustředit na pokračování basketbalové kariéry. „Mám v úmyslu hrát v této sezoně WNBA za Phoenix Mercury. Tím, že to udělám, budu moci osobně poděkovat všem z vás, kteří mě hájili, psali a postovali,“ dodala. Phoenix zahájí sezonu květnovým duelem s Los Angeles Sparks.

Dvaatřicetiletou basketbalistku v únoru na moskevském letišti zatkla policie, protože měla v zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Do minulého týdne pobývala v trestanecké kolonii v Mordvinsku zhruba 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

Grinerová je šampionkou zámořské ligy WNBA z roku 2014. S americkou reprezentací vyhrála olympijské turnaje v Riu de Janeiro i Tokiu, je také mistryní světa a čtyřnásobnou vítězkou Evropské ligy s Jekatěrinburgem.