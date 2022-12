Grinerová si po návratu do USA z ruského vězení poprvé lehce zatrénovala

„Daří se jí dobře. Zdá se, že to zvládla až neuvěřitelně,“ řekla její agentka Lindsay Kogawaová Colasová. Dvaatřicetiletou basketbalistku v únoru na moskevském letišti zatkla policie, protože měla v zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. V srpnu ji soud za pašování drog poslal na devět let do vězení. Do minulého týdne pobývala v trestanecké kolonii v Mordvinsku zhruba 500 kilometrů jihovýchodně od Moskvy.

Po výměně s Butem po několika měsících vyjednávání mezi Spojenými státy a Ruskem je Grinerová nyní na základně v San Antoniu, kde v tamní vojenské nemocnici prošla zdravotní prohlídkou. Ubytovaná je v hotelu s manželkou Cherelle, setkává se s rodinou. Její basketbalová budoucnost je otevřená.

„Odpočívá a není pod žádným tlakem, aby se rozhodla, co bude dál,“ uvedla Colasová. „Snaží se vrátit do světa, který se pro ni změnil,“ dodala. Podle ESPN když byla Grinerová v moskevském vězení, nabídky svých právníků, že jí přinesou míč, odmítala. Neměla na basketbal vůbec pomyšlení.

Grinerová je šampionkou zámořské ligy WNBA z roku 2014. S americkou reprezentací vyhrála olympijské turnaje v Riu de Janeiro i Tokiu, je také mistryní světa a čtyřnásobnou vítězkou Evropské ligy s Jekatěrinburgem.