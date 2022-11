Daleko od Moskvy, v drsných podmínkách. Basketbalistka Grinerová je v Mordvinsku

Dvojnásobná olympijská vítězka Grinerová byla v srpnu odsouzena k devítiletému vězení za pašování drog poté, co policie v únoru na moskevském letišti našla v jejích zavazadlech náplně do elektronické cigarety obsahující konopný olej. Na konci října jí soud zamítl odvolání a minulý týden její právníci oznámili, že byla 4. listopadu převezena z vazební věznice do trestanecké kolonie na neznámé místo.

Agentura Reuters nyní uvedla, že se Grinerová nachází v ženské trestanecké kolonii IK-2 v Javasu. V regionu Mordvisko si odpykává trest mimo jiné další Američan Paul Whelan, jenž byl předloni odsouzen na 16 let za špionáž.

Zástupci lidskoprávních organizací a bývalí vězni popisují podmínky v ruských trestaneckých koloniích jako drsné, nehygienické a s omezeným přístupem k lékařské péči.

Zatčením Grinerové v době napjatých vztahů mezi USA a Ruskem kvůli invazi na Ukrajině se zabývali vysocí představitelé obou států. Spekulovalo se o tom, že by se dvaatřicetiletá basketbalistka a Whelan mohli stát součástí výměny vězňů.