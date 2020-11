Utkání hvězd se v nadcházející sezoně NBA neuskuteční

Poté, co se minulý ročník NBA dohrál kvůli přerušení sezony až na konci září, odstartuje liga místo října až 22. prosince. V základní části odehraje každý tým 72 zápasů místo obvyklých 82.

Uplynulá sezona se dohrávala v uzavřené „bublině“ na Floridě bez diváků. Jak to bude s fanoušky v příštích měsících, není jasné. Zatím čtyři týmy - Oklahoma City Thunder, Atlanta Hawks, Utah Jazz, a Memphis Grizzlies - oznámily, že umožní vstup do haly omezenému počtu diváků. Na zápasy Atlanty a Utahu by se mělo dostat zhruba 1500 příznivců.