James byl posedmnácté za sebou vybrán do Utkání hvězd NBA

Společně s Jamesem vybrali fanoušci, samotní hráči a zástupci médií do základní sestavy ze Západní konference Nikolu Jokiče z Denveru, Kawhiho Leonarda z Los Angeles Clippers, Stephena Curryho z Golden State a Luku Dončiče z Dallasu.

Z Východní konference se v základní sestavě kromě Duranta představí nejlepší střelec ligy Bradley Beal z Washingtonu, Kyrie Irving z Brooklynu, úřadující nejužitečnější hráč soutěže Janis Adetokunbo z Milwaukee a Joel Embiid z Philadelphie.

V úterý budou oznámena jména náhradníků, sedm hráčů z každé konference vyberou trenéři. James s Durantem si poté vyberou své týmy, jejichž složení bude jasné tři dny před zápasem. Vícekrát než James byli v minulosti do NBA zvoleni jen Kareem Abdul-Jabbar (19) a Kobe Bryant (18).

Pořádání Utkání hvězd během pokračující koronavirové pandemie vyvolalo vlnu kritiky, i mezi samotnými hráči, ale komisionář NBA Adam Silver ho brání. „Je to sedmdesátiletá tradice, je to součást ligy, stejně jako ostatní zápasy. Je to akce pro naše fanoušky, kteří ji milují.“