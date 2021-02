Blbost a facka do tváře. Odpor k Utkání hvězd v NBA roste, zlobí se i James

Minulý ročník NBA se po přerušení kvůli koronaviru dohrál až v říjnu a skončil triumfem Los Angeles Lakers. James získal titul počtvrté. Nová sezona pak začala až před Vánoci.

„Na Utkání hvězd letos nemám síly ani náladu. Vůbec nechápu, proč by se to mělo hrát,“ řekl James novinářům po čtvrtečním zápase proti Denveru, v němž si připsal triple double. „Před sezonou nám řekli, že All-Star Game nebude, že před druhou polovinou soutěže udělají malou přestávku,“ dodal.

O dohodě zatím informovala média, oficiální oznámení se očekává později. „Pak to na nás takhle vybalí, to je prostě facka. Pořád se bojuje s pandemií a celá liga se teď sejde v otevřeném městě,“ řekl James v narážce na to, že by se v Atlantě mohlo hrát s diváky v hledišti.

Tradiční exhibice se měla původně konat v únoru v Indianapolis, ale už v listopadu byla kvůli pandemii koronaviru zrušena. Pak se začalo chystat její obnovení.

James, který v Utkání hvězd nastoupil už šestnáctkrát, vévodí hlasování fanoušků do zahajovací sestavy Západní konference, konkuruje mu jen Stephen Curry z Golden State (na východě má jasně nejvíc hlasů Kevin Durant z Brooklynu). „Když mě vyberou, tak tam budu. Ale jen fyzicky, mentálně ne,“ dodal James.

Proti Utkání hvězd se vymezil i o generaci mladší De’Aaron Fox. Třiadvacetiletý tahoun Sacramenta na přímou otázku odpověděl: „Abych byl brutálně upřímný, myslím si, že je to hloupost.“

Jamesův dobrý přítel Chris Paul hrající za Phoenix z pozice prezidenta hráčské asociace NBPA však akci hájí, mimo jiné by měla podpořil historicky černošské univerzity a boj proti covidu-19.

Hráči, kteří se víkendu nezúčastní, mají povoleno vycestovat mimo kontinentální území Spojených států, tedy na Havaj či do Karibiku na Portoriko a Americké Panenské ostrovy.