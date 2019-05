Basketbalový Děčín ve finálovém opojení. I díky hráči z jiné galaxie

Děčín počtvrté z posledních pěti sezon slavil postup do finále ligy, kde číhají dominátoři z Nymburka. Doma v thrillerovém semifinále předčil Svitavy 88:85 (24:25, 48:43, 65:66, Autrey 30, Feštr 15, Carlson a Pomikálek po 11 - Slezák 20, O’Brien 18, Aiken 15, Svoboda a Jelínek po 10) a sérii vyhrál 4:2.

„Bez vás bychom to dneska nezvládli, děkuju vám za celý tým,“ vzal si během euforického křepčení mikrofon kapitán Jakub Krakovič a ze středového kruhu poslal vzkaz vyprodanému děčínskému koloseu; 1 200 fanoušků díky bílým tričkům vytvořilo bílé peklo.

„Velká gratulace Děčínu, trenéru Greplovi i jeho předchůdci Budínskému, kterého na dálku pozdravím. Tým budoval, skládal, velmi dobře fyzicky ho připravil,“ řekl svitavský kouč Lubomír Růžička. Pavel Budínský skončil po patnácti letech na sklonku března, od té doby začala éra Tomáše Grepla.

A hned medailově!

„Moc si toho vážíme, vždyť s Opavou nám chyběl kousek, abychom vypadli. Vůbec jsme tyhle krásné zápasy nemuseli hrát,“ věděl živel Grepl. „Hráči prošli v sezoně těžkým obdobím a zaslouží si obdiv. Dneska už šlapali vodu a já pořád žasnu, kde berou sílu a energii hrát a držet se na dostřel, být v tlaku, bránit a hrát kvalitní útok.“

Válečníci se vyšponovali k báječnému obratu. „Vedli jsme v poslední čtvrtině o sedm bodů, ale šňůrou 0:8 nás dostali,“ našel klíčový bod vyrovnané partie svitavský pivot Jiří Jelínek. „Je neuvěřitelné, že tým, který měl v sezoně 11 proher v řadě, se dokázal takhle zvednout.“

Když necelou minutu a půl před koncem Feštr trojkou překlopil ze 79:80 na 82:80, byl to klíčový úder Válečníků. „Poprvé v sérii uspěl ten, kdo prohrál doskok. Měli jsme obrovské štěstí a Lamba Autreyho. Některé situace nám šly do ruky až nezaslouženě a on sám nám zápas vyhrál,“ blahořečil Grepl amerického tahouna, který se zaskvěl 30 body.

Autrey zářil: „Poprvé v profikariéře jsem se dostal do finále, nemůžu být víc nadšený. Jsem šťastný, jak jsme vydrželi být soustředění, jak jsme bojovali, hráli tvrdě a na doraz.“

Američana ocenil i kouč hostů Růžička: „Dneska proti nám byl Autrey, hrál s bravurou a byl mimo tuto galaxii, těžko zastavitelný.“

Finále na tři vítězství vypukne na půdě superšampiona Nymburka, který je v něm posedmnácté v řadě, v pátek 24. května. Děčín poprvé nebude o zlato hrát na zimním stadionu, sváteční duel si užije Armex Sportcentrum v neděli 26. května. „Plníme si svůj sen,“ svítí oči křídelníkovi Tomáši Pomikálkovi.