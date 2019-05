Čtyřhvězdičkoví Válečníci? Sršelo z nás víc energie, radují se v Děčíně

„Z našeho týmu šla cítit větší energie než z domácích, to zápas rozhodlo,“ tvrdil Jakub Krakovič, kapitán Válečníků, po venkovním vítězství 79:73 (18:16, 45:36, 64:50).

Děčín sérii převrátil z 1:2 na 3:2 na zápasy a v pátek v domácím Armex Sportcentru může slavit postup do finále proti Nymburku; velkolepá bitva vypukne v šest večer. „Musíme nastoupit s větší pokorou než ve třetím utkání a snažit se to doma ukončit,“ burcuje Krakovič.

Tuři nic nebalí. „Bude zápas číslo 6, pojedeme do Děčína s chladnou hlavou a pokusíme se udělat maximum, abychom sérii vrátili do Svitav k rozhodujícímu utkání,“ nevzdává se kouč Lubomír Růžička.

V úterý se hrálo převážně podle děčínských not, byť Válečníci v poslední čtvrtině málem prošustrovali šestnáctibodový náskok. Tuři se přitáhli na koš, necelé dvě minuty před koncem jejich povstání umlčel Carlson. Dal dvojku s faulem, trestný hod proměnil a hosté vedli 76:71.

„V koncovce to diváci zbláznili a hnali domácí do rychlých protiútoků. Ještě to mohli otočit, měli jsme obrovskou porci štěstí,“ odfoukl si děčínský trenér Tomáš Grepl. „Jsme vděční, že jsme tu vyhráli. Zápas byl podle mě obrovsky kvalitní.“

Svitavský pivot Jiří Jelínek se mračil: „Nemůžeme hrát basket jen posledních pět minut, těch prvních pětatřicet bylo od nás profesorských, pomalých. Vydržet déle ve výkonu jako v závěru, vyhráli bychom.“

Jenže to se nestalo a poražený trenér Růžička našel dost pih na svitavské kráse. „Rozhodly dvě pasáže, na konci druhé čtvrtiny 7:14 a v závěru třetí 6:15. Tyhle šňůry Děčín uklidnily a dostaly na koně. Jsem rád, že jsme se nevzdali a udělali z toho ještě zápas. Ale musíme omezit ztráty, srážela nás i tříbodová střelba, neproměníme otevřené pozice. Chybí nám killing instinct, abychom udělali bodovou sérii.“