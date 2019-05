Zimák není náš kurt, o vítězství se porveme doma, říká děčínský šéf

„Myslím, že slovo turbulentní je v případě této sezony opravdu namístě. A my jsme teď strašně šťastní. Být počtvrté za posledních pět let ve finále je skoro neuvěřitelné a znamená to pro nás strašně moc. Asi se to docení časem, až se na to bude vzpomínat, protože nic netrvá věčně,“ uvědomuje si děčínský generální manažer Lukáš Houser.

Válečníci ustáli v této sezoně několik kotrmelců. Od jedenáctizápasové šňůry porážek až po odvolání kouče Pavla Budínského a protesty fanoušků.

„To rozhodnutí padlo, my jsme ve finále, takže nám to neublížilo. Do finále nás dovedla neskutečná vůle hráčů. Play off pojali přesně tak, jak se pojmout má. Ukázali jsme, že jsme play off tým.“

Ve finále se Děčín jako vždy utká s nymburským Goliášem, který si o zlato zahraje posedmnácté v řadě! Série začne v pátek na palubovce favorita, do Děčína se přesune v neděli. Hrát se tentokrát nebude na zimním stadionu jako v předešlých letech, Válečníci chtějí mistrovi čelit ve své vlastní hale.

„Už po posledním finále jsme se bavili o tom, že jestli do něj zase někdy v nejbližší době postoupíme, odehrajeme to u nás v Maroldovce. Po těch třech letech na zimním stadionu už klesal počet fanoušků a také jsme si řekli, že se chceme zkusit v domácím prostředí poprat o vítězství!“ hecuje Houser.

„Energie od fanoušků byla na zimáku neskutečná, ale pořád to není domácí kurt, není to náš domov. Doma jsme tady, v Maroldovce.“

Předprodej lístků vypukl v úterý. Kdo se nevejde do haly, může sledovat basketbalové a případně i světové hokejové finále na velkoplošné obrazovce, kterou klub na neděli chystá. A šéf věří, že Děčín v sérii s Nymburkem urve alespoň jednu výhru. „Roky už se to nikomu nepodařilo, my se o to porveme!“