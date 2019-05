Lamb v rouše vlčím. Hrál s bravurou, chválí Autreyho trenér soupeře

„Je to pro moje družstvo těžká rána. Ale zase, kdyby mi to někdo řekl před sezonou, kdy jsem budoval kádr s šesti hráči mladšími dvaadvaceti let, tak bych to bral všemi deseti,“ řekl svitavský kouč Lubomír Růžička na tiskové konferenci šestého semifinálového duelu.

Celou sérii s Děčínem podle něj rozhodly hlavně duely ve Svitavách. „Severočeši prokázali kvalitu a ve třech zápasech u nás získali dvě výhry. Jedna z nich určitě neměla přijít, ale to už je historie,“ povzdechl si Růžička.

Nebyly to ovšem jen zápasy ve Svitavách.

Hlavním faktorem, který pomohl Děčínu do finále, byl Lamb Autrey. Devětadvacetiletý hráč v sérii zaznamenal dohromady 117 bodů a ve čtyřech ze šesti zápasů byl nejlepším střelcem děčínského celku.

Svitavy s ním měly celé semifinále veliké problémy, největší pak právě v rozhodujícím šestém střetnutí, kde Autrey nasázel 30 bodů. „Měli jsme jasnou vizi vynutit si sedmý zápas, ale stál proti nám Lamb. Hrál s bravurou, byl mimo tuhle galaxii. Zkusili jsme na něj různé typy obran, ale to nestačilo, byl nezastavitelný,“ neskrýval Růžička a uznal protivníkovy kvality.

I přes Autreyho tři desítky bodů bylo však poslední utkání mezi Svitavami a Děčínem nesmírně vyrovnané. Ještě sedm minut před koncem navíc Tuři vedli o sedm bodů...

„Rozhodně jsme to měli udržet, nebo ještě navýšit, volit lepší rozhodnutí na útočné polovině,“ ohlížel se Růžička.

Série o bronz Svitavám startuje ve čtvrtek 23. května doma proti Olomoucku, které ve čtvrtfinále porazilo 4:0 na zápasy pardubickou Beksu, ale v semifinále naopak ani jednou nestačilo na Nymburk.

„Teď je to hořké, ale musíme si odpočinout a na soupeře se připravit. Určitě je dobře, že začínáme doma,“ řekl Růžička. Jeho tým bude o bronz usilovat podruhé za sebou.