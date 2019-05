Děčín potrestal naše zkraty, mrzelo svitavského kouče Růžičku

„Rozhodly dvě pasáže. Pětiminutovka na konci druhé čtvrtiny, již jsme prohráli 7:14, a pak závěr třetí čtvrtiny, který jsme ztratili 6:15. Tyhle šňůry Děčín posadily na koně,“ mínil po porážce 73:79 trenér Svitav Lubomír Růžička. Jeho tým má po ní v semifinále za stavu 2:3 na utkání „nůž pod hrdlem“.

„Ale bude zápas číslo 6 v Děčíně,“ nepropadal kouč skepsi před pátečním kláním (opět od 18 hodin). „Pojedeme tam s chladnou hlavou učinit maximum, abychom sérii vrátili do Svitav k rozhodujícímu sedmému duelu,“ předeslal.

Do toho pátého šli Tuři s cílem nevyhořet - tak jako minule v děčínské hale - na doskoku. Což se v zásadě povedlo; celkově v této statistice podlehli jen těsně 33:37, v útočných 9:12.

„Dvanáct útočných doskoků Děčína je pořád vysoké číslo, ale my jsme na body ze druhých šancí vyhráli,“ poznamenal Růžička. „Spoustu laciných bodů jsme však dostali po situacích jeden na jednoho, na které jsme se připravovali. To mě mrzí, takových 8 až 12 bodů dal Děčín po nějakém zkratu jednotlivce, co nabořil celý koncept obrany. Soupeř to trestal. Tam se to lámalo,“ pokračoval trenér.

Probuzení mužstva ke konci střetnutí, třebaže ve finále vyšumělo do ztracena, pro něj bylo povzbudivým momentem.

„Jsem rád, že jsme se nevzdali a ještě z toho udělali zápas. Leč pořád je to jen o tom, že musíme omezit ztráty. V poločase jsme jich měli jedenáct a Děčín z nich nastřílel čtrnáct bodů. Ve druhé půli jsme se v tomto ohledu zlepšili, ale srážela nás tříbodová střelba. Neproměníme otevřené pozice a chybí nám zabijácký instinkt, abychom se sami odpoutali nějakou bodovou šňůrou,“ konstatoval Růžička.