O medaile na atletickém MS usilují chodci, na trati je i Ďurdiaková

Po závodech na 20 kilometrů, které se uskutečnily o víkendu, přichází řada na zbylá dvě chodecká klání tohoto šampionátu. Česká reprezentace má stejně jako před několika dny zastoupení v závodu žen, v konkurenci bezmála padesáti chodkyň bojuje Tereza Ďurdiaková.

Dvaatřicetiletá atletka startuje na mistrovství světa podruhé v kariéře, loni v Eugene závod nedokončila. Vedle toho se v minulosti představila také na evropském šampionátu a na olympijských hrách.

Jušku čeká třetí finále na MS v kariéře

V Londýně skončil Juška desátý, v Pekingu obsadil jedenáctou pozici. Jak si český dálkař povede v Budapešti? Po zdařilé kvalifikaci, ze které po výkonu 810 centimetrů postoupil do finále jako devátý, zkušený Juška věří, že může usilovat o nejlepší umístění v kariéře.

„Chtělo by to zase posunout můj výkon dál. Mezi nejlepšími osmi jsem byl ve světovém finále jen v hale v Birminghamu, takže by to chtělo dostat se do osmičky i na venkovním šampionátu. A věřím, že pokud zopakuju 810 centimetrů, mělo by to vyjít,“ pravil odhodlaně po kvalifikaci.

MS v atletice příloha iDNES.cz

Jako druhý z Čechů bude večer soutěžit sprinter Macík. Čerstvý držitel národního rekordu na dvoustovce (20,39) se blýskl povedeným výkonem i na svém prvním mistrovství světa a ve středu v rozběhu zaznamenal jen o jedinou setinu pomalejší čas. Nyní poběží v semifinále.

V Budapešti budou večer atleti usilovat o celkem pět medailových sad. Vedle mužské dálky je na programu také finále ženského kladiva, o dalších cenných kovech se rozhodne na oválu – ženy poběží finále překážek na 100 a 400 metrů, muži finále čtvrtky.