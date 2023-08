Sedmé místo? Spokojenost. Ale výkon měl být lepší, uznal Juška

Hned prvním skokem dolétl k osmimetrové hranici.

Velmi slušně založil, což, jak se pak ukázalo, bylo tuze důležité. Ostatní dálkaři totiž dost chybovali. A když náhodou ne, pět z nich jeho úvodní pokus nepřekonalo.

Juška tak postoupil do užšího finále, kde už se ale nezlepšil.

Sedmá příčka, nejlepší umístění na mistrovství světa v kariéře. Spokojenost?

Se sedmým místem nemůžu být nespokojený. Chtěl jsem minimálně užší finále, což se povedlo. Ale výkon měl být lepší.

Když jste prvním pokusem skočil 798 centimetrů, myslel jste si, že to bude na užší finále stačit?

Ne, vůbec.

Radek Juška ve skoku během finále

Tak jaké pak bylo ve třetí sérii sledovat, jestli vás některý ze soupeřů nepřeskočí?

Byl jsem z toho hodně nervózní. Nedělá se to a já takový nejsem, ale teď jsem se i trochu zaradoval, když mě kluci nepřeskočili a zůstal jsem sedmý. Ale byl jsem nervózní, nebudu vám lhát.

Čím to bylo, že vám po prvním pokusu už žádný další neuletěl?

Ten první byl takový zajišťovák. Nebyl to ani technicky povedený skok a pak už jsem musel hrát o nejvyšší příčky. Střílel jsem ostrýma a buď to vyjde, nebo ne. Na bronzovou medaili stačilo nějakých 827 centimetrů, což kdybych jeden z těch pokusů eventuálně trefil, mohlo to tam doletět. Ale to je kdyby.

Myslíte, kdybyste trefil jeden z těch tří přešlapů?

U jednoho malého přešlapu jsem letěl k těm 815 centimetrům, co jsem tak viděl. Ale těžko říct.

Řek Tentoglou se stal mistrem světa až díky poslední sérii, kde dolétl o dva centimetry dál nej Jamajčan Pinnock. Sledoval jste to?

Jojo, viděl jsem to. Stáli jsme tam s Montlerem (švédským dálkařem) a fandili jsme mu. Byla to skvělá podívaná, i pro mě to bylo neuvěřitelné.

Z Evropanů jste skončil třetí, je to pro vás fajn motivace směrem k mistrovství Evropy, které se koná za rok?

Určitě to povzbudí. Ale kdyby Ehammerovi (švýcarskému dálkaři) změřili druhý pokus, kde měl malý přešlap nepřešlap, byl by třetí on. Celou sezonu ukazoval, že mu to skáče… V tomhle je tady kamera bohužel proti nám. Teď tedy díky bohu v můj prospěch.

U jeho druhého pokusu byly dlouho zmatky, nevědělo se, jestli přešlápl, nebo ne. Vy jste něco podobného zažil v kvalifikaci. Je škoda, že v tomhle technologie selhává? Asi to neprospívá ani obrazu dálky.

Je to určitě škoda. Přijde mi, že veškerá nová pravidla, co byla zavedena, tak jsou spíš pro diváky a proti sportovcům. Na jednu stranu to chápu, ale aby nám dávali křížek za to, že nepřešlápneme, ale jen když se odlepujeme, tak jsme přes určitou značku… je to škoda, ale už se sepisuje petice, aby se pravidlo změnilo. Doufám, že to už pro příští šampionát vyjde.

I vy jste ji podepsal?

Podepsal. Komentoval to i Mike Powell (světový rekordman). Doufám a věřím, že to vyjde, protože kdyby byla na odskoku postaru plastelína, člověk tam značku nezanechá.

Je nějaký dálkař, kterému se nové pravidlo s kamerou líbí?

Nemyslím si. Každý rozumný dálkař do toho půjde s námi a podepíše to taky.

Šampionátem pro vás sezona skončila, nebo se ještě někde ukážete?

Ještě u konce určitě není. Doufám, že mě tohle umístění posune k dalším mítinkům. Koná se ještě Diamantová liga, Zlatý mítink v Záhřebu, snad mě tam pořadatelé budou chtít. Rád bych se na závody dostal už jen kvůli tomu, že jsem tady tu formu – co se centimetrů týče – úplně neprodal. Chtěl bych ji prodat ještě tam. A samozřejmě každý bod směrem k olympiádě v Paříži se taky počítá.