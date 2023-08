Ingebrigtsenův kryptonit? Skotský mílař. A je jedno, jak se jmenuje

Ze semifinále si 22letý Nor udělal exhibici.

Slavil daleko před cílem, tak trochu se soupeřům vysmíval, což některé fanoušky dost naštvalo. Jakob Ingebrigtsen totiž často působí až moc sebejistě, pro mnohé namyšleně.

Takhle slavil Jakob Ingebrigtsen postup ze semifinále daleko před cílem. Vymstilo se mu to.

A občas se mu to vymstí – třeba jako ve středu večer na Národním atletickém stadionu v Budapešti. Do posledního kola finále patnáctistovky vbíhal na prvním místě. Tak to má rád. Klidně celý závod pole běžců táhne a většinou mu ke konci i uteče.

Jenže ne tentokrát.

Když vbíhal do posledního kola, vedle sebe na vnějšku měl Joshe Kerra, který držel nevýhodnější pozici.

Což ale Skotovi vůbec nevadilo, na dvoustovce za to sám vzal.

„Kerr běží závod svého života,“ řval komentátor Eurosportu.

Celou zatáčku běželi oba bok po boku, ale jakmile se dostali na cílovou rovinku, Skot s černými brýlemi se začal dostávat před norského soka.

„Tehdy jsem ho zlomil,“ usmíval se po závodě.

Centimetr po centimetru, metr po metru se hrnul před Ingebrigtsena a utíkal k cíli. Nor byl nakonec rád, že o tři setiny udržel aspoň druhou příčku před dotírajícím krajanem Nordasem.

„Když jsme spolu jeli autobusem na stadion, Josh mi řekl, že pokud na 200 metrech bude s Ingebrigtsenem, stane se mistrem světa. A teď jím fakt je, bestie, klobouk dolů,“ přispěchal s historkou Kerrův krajan Adam Gemili, sprinter na 200 metrů.

Podruhé za 11 měsíců tak norský fenomén na vrcholovém závodě roku padl se skotským běžcem. A pikantní je, že pokaždé s jiným.

„Tohle byl jeden z nejlepších běžeckých výkonů Brita v historii šampionátů,“ rozplýval se komentátor Eurosportu.

I loňský šampion Jake Wightman je v Budapešti, ale kvůli zranění nemohl ve středu titul obhajovat, a tak závod svého krajana a dlouholetého kamaráda aspoň spolukomentoval.

Medaili Kerrovi přímo na dráze přišel předat i šéf atletiky – rovněž Skot a rovněž fantastický běžec – dvojnásobný olympijský vítěz z této disciplíny Sebastian Coe.

No a v hledišti úplně šílela rodina britského atleta, která ho do Budapešti přijela podpořit. Prostě pohádka.

Talk about support.

Josh Kerr's family and friends watching his 1500m win to become a World Champion.

Get in there. Come on team GB! pic.twitter.com/CAlRLfFWPG — Tony (@TonyL_01) August 24, 2023

„Věděl jsem, že jsem schopný získat zlato z mistrovství světa pro Velkou Británii. Jsem rád, že jsem svá slova splnil,“ usmál se vítěz.

Zatímco Kerr pak s britskou vlajkou obcházel tradiční vítězné kolečko, norský mladík si vzal flašku s pitím a odkráčel do novinářské mixzóny.

Se stříbrnou medailí se neměl chuť producírovat po stadionu.

„Necítil jsem se dneska stoprocentně ve chvíli, kdy jsem to potřeboval. Na 500, 600 metrech už jsem věděl, že nemám tak dobré nohy jako obvykle. Jsem zklamaný, ale tak to je. Cítil jsem se tak na 88 procent, kdybych se cítil na 92, možná bych vyhrál,“ řekl Nor.

Jen další důvod, proč tak polarizuje fanouškovskou základnu.

Hlavně Britové nerozumí tomu, proč není pokornější, po porážce velkorysejší a prostě nepřizná, že byl tentokrát horší.

„Myslím, že Ingebrigtsen prostě jen Joshe podcenil. Nevěřil, že by mohl běžet tak dobře,“ myslí si Wightman. „A jen dobře pro náš malý klub z Edinburghu – teď má dva mistry světa za sebou, je těžké tomu věřit. Jakob teď Brity začne nenávidět, ne?“

Kdo že ten Josh Kerr vlastně je?

S atletikou začínal v osmi letech ve zmiňovaném klubu Edinburgh Athletics spolu s Wightmanem. V 17 letech se ale přestěhoval do USA, kde si na univerzitě v Albuquerque plnil atletický sen.

Tady se postupně zlepšoval, taky pokořoval studentské rekordy.

A už předloni zaujal. Na olympiádě v Tokiu soutěžili Britové ve 26 běžeckých závodech. Když na konci her nastupovali do letadla domů, medaili měl jen on – na patnáctistovce bral bronz.

Rozpoznat ho mezi ostatními je tuze jednoduché díky brýlím Oakley, bez kterých už se na dráze neobjeví.

„I když ze začátku jsem se bál, ale rychle jsem si zvykl. Navíc mi nikdo nevidí do očí, což je fantastické, pro některé i trochu zastrašující, protože třeba mají pocit, že je sleduju. Maličkost v rukávu,“ říká.

Teď je možná i díky ní mistrem světa.

A dalším kryptonitem Jakoba Ingebrigtsena.