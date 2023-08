Prostě jsem házela blbě. Ogrodníková tápe, vymýšlí, experimentuje. A stále věří

Jen 54,59 metrů znamenalo předposlední místo v kvalifikační skupině A a až osmadvacáté celkově.

Důvod k úsměvům neměly ani další dvě Češky. Nikol Tabačková předvedla výkon 55,45 a Irena Gillarová 54,15. Kolektivně zažily kvalifikační krach, vždyť postup do finále pro ně zůstal předaleko vzdálen, na ten by potřebovaly výkon 59,66.

„Jsem samozřejmě moc zklamaná. Fakt mě štve, že ve finále nebudu,“ svěřovala se Ogrodníková. „Ale můžu si za to sama. V mé technice jsem nenašla nic, co by mi pomohlo poslat oštěp dál. Prostě jsem házela blbě.“

Po prvním pokusu, který letěl k 50 metrům, přišly pokyny od trenéra Jana Železného. Co radil?

Zahajovací pokus jsem hodně uhnula doleva a do rotace, takže mi poradil, ať hodím oštěp dopředu a nechám projít pohyb rovně. Tak jsem se snažila, jenže jak jsem hrozně moc chtěla, nepoložila jsem nohy na zem. Byly to krátké hody, vlastně nic…

Omezovalo vás letošní zranění žeber?

Já je ani necítila. Jen jsem pokašlávala. Když jsem si chtěla zařvat, moc to nešlo. Ale jela jsem sem s tím, že jsem po viróze, i když se na to nechci vymlouvat. Problémem je má hodně nestabilní technika.

Podepsaly se zdravotní problémy i na vaší psychice?

Lidé, co mě znají, tak vědí, že trénujeme hodně a co vše tomu obětujeme. I když závod pokazím, neznamená to, že příští rok nebude dobrý. Víra, že se vše jednou změní, je pro mě hodně důležitá. Prohry ke sportu patří. Prohrát je nepříjemné, radši bych každý závod vyhrávala, jako asi každý, ale zatím se to holt neděje. Musím dál doufat, že se mi zase vše sejde.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková se chystá na pokus v kvalifikaci atletického MS v Budapešti.

Udržují tuto víru i vzpomínky na mistrovství Evropy v Berlíně, odkud jste v roce 2018 vezla stříbro? Je tato medaile pro vás důkazem, že úspěchy někde ve vás jsou?

Pro mě je asi hlavní láska ke všemu, co dělám, k atletice. Házení oštěpem mě baví, závody mě baví. I když mě rozčiluje, že se nedaří, to se vám potom chce brečet, do něčeho kopnout a hodit flašku s pitím nevím kam. Pak pořád přemýšlíte, co se stalo, co byste udělali jinak. Ale stejně jdete zase na trénink a připravujete se na další sezonu s tím, že to bude dobrý.

Čím si trenér vaše potíže v posledních letech vysvětluje?

Víte, on je oštěp docela složitá disciplína, trochu jiná než běhy. V nich docela poznáte, jestli máte formu, nebo ne. V oštěpu hraje roli spousta věcí, ale technika je nejzákladnější element. A pak hlava, ovšem na té jsem myslím dost zapracovala také díky tomu, že už mám za sebou několik startů na velkých závodech - i těch nepříjemných. Takové zkušenosti vás dělají psychicky silnějšími. Pár let zpátky bych se tady zhroutila.

Přes zimu jste experimentovali s technikou. Změny zjevně nefungují, je k čemu se vrátit?

Je pravda, že letos jsme udělali trochu víc změn. Byl to takový zkoušecí rok. Trenér vidí, že můžu házet daleko. Zkoušíme tedy najít roky, kdy jsem tak házela, proto tolik vymýšlíme. Ale já už jsem se rozhodla, že už se nenechám natlačit k tomu, abychom nějakou další změnu udělali. Když už, tak někdy v zimě v Africe, a ne v průběhu sezony, to je pro mě kontraproduktivní.

Proč myslíte?

Hrozně špatně totiž reaguju na změny, dlouho se s tím sžívám. Nemám to jako trenér a ostatní, že si za pár závodů takovou změnu automatizují. Na příští rok bych tedy chtěla zůstat u starého rozběhu a na tom budeme pracovat. Hlavně ale musím zůstat zdravá, což se mi letos docela povedlo.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková během atletického MS v Budapešti.

A co ta žebra a viróza?

Jasně, to tam bylo. Přesto, když srovnám letošek s předchozími dvěma lety, byla jsem nejzdravější, co jsem byla.

Je s přibývajícími lety náročnější toho tolik obětovat sportu, když se nedaří?

Čím je člověk starší, tím jste pod větším tlakem, to je fakt. Víte, že už vám těch let moc nezbývá, nechcete moc experimentovat, ale zase víc nad vším bádáte. Vím, že jsem kdysi házela dobře a lítalo mi to. Snažím se hledat, jestli to bylo tréninkem, nebo jestli mě poslední tři roky, co jsem měla covid, nějak poznamenaly, že se v technice nahrál nějaký automatický program, který je v těle nějakým způsobem zabudovaný a nejde odbourat. Snažím se na to přijít.

Je vám 33 let. Do kdy chcete u oštěpu vydržet?

Upřímně, chtěla bych ještě stihnout dvě olympiády. Zažila jsem hezké roky, kdy jsem byla nahoře. Teď prožívám horší roky. Nechci říct, že je to vyloženě hrozné, vždyť jsem se pořád kvalifikovala na mistrovství světa. Kdybych se nekvalifikovala několik let, asi o všem budu přemýšlet jinak. Ale je dobré si to prožít z obou stran.