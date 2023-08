Paráda, Lyles mi moc neutíká. Jak Macík prožil svůj sen a zopakuje si ho

Pak na mistrovství republiky zaběhl senzační český rekord 20,39.

Kvalifikoval se tak na světový šampionát v Budapešti, svoji první vrcholnou akci v životě.

Dorazil do města na Dunaji a hrozně moc si přál: „Chtěl bych v rozběhu běžet s Lylesem. To by byl parádní zážitek! Vždyť nikoho lepšího si nemohu přát.“

Pak v úterý na počítači rozklikl nasazení dvoustovky a kouká.

Druhý rozběh, dráha číslo 9: Ondřej Macík.

Dráha číslo 8: Noah Lyles.

Aktuálně nejrychlejší sprinter planety a dvojnásobný mistr světa na dvoustovce hned vedle něj. Nebo chcete-li 1. a 56. muž světového žebříčku. „Já mám tak obrovskou radost. To je jako sen,“ jásal Macík.

Slova, která si nechal vytetovat na stehna, dostávala další rozměr.

Na pravém stehně má napsáno Impossible, ale s přeškrtnutým začátkem „Im“. A na levém stehně: Why not? Proč ne?

Volně přeloženo to v jeho mysli znamená: Nic není nemožné.

Ani běžet vedle Lylese.

Po očku sledoval amerického showmana už při rozcvičení.

Sprinter Ondřej Macík (vlevo) v rozběhu na 200 metrů na MS v Budapešti.

Pak se trochu obával: „Asi mě předběhne už tak po 20 metrech.“ Jenže nic takového se nedělo. „Byl jsem překvapený, že jsme do rovinky vbíhali víceméně podobně. To mě nakoplo a snažil jsem se tahat, co nejvíc to šlo. Samozřejmě jsem věděl, že nemám na to předběhnout ho, vždyť tenhle týpek má dvoustovku za 19,31. Ale bojoval jsem. Určitě mi pomohlo, že jsem Lylese viděl.“

Cílem proběhl za 20,40, pouhou setinu zaostal za svým českým rekordem. A hlavně: proťal fotobuňku bezpečně třetí, což znamenalo přímý postup do semifinále.

„Ukázal jsem, že republika v Táboře nebyla výjimkou,“ těšilo ho.

Poprvé od Pavla Masláka v Tegu 2011 tak bude mít Česká republika opět aktéra semifinále dvoustovky na mistrovství světa. Ba co víc, Macík se zařadil mezi pouhé čtyři Evropany, kteří do něj pronikli. A z těch čtyř je dokonce jediným, který se v Evropě i narodil.

Sprinter Ondřej Macík během atletického MS v Budapešti.

V Dukle jej vede kouč Michal Novák, který spolupracuje i se snowboardcrossařkou Evou Adamczykovou. Na rozdíl od protřelé harcovnice je však pro Macíka na velkém světovém fóru vše nové. „Vás je tady nějak hodně,“ podivil se, kolik českých novinářů na něj po rozběhu čeká. Ani tolik českých vlajek, které jej podporovaly z hlediště, ještě nezažil.

„Slyšel jsem, jak na mě lidi před startem křičí: Pojď, Ondro. To bylo super. Všechno bylo super.“

Když nápisem na svém těle zvěstuje, že vše je možné, co si pod tím vlastně představuje? „Letos třeba čas 20,30. A pak? Neexistuje žádná hranice. Maxima jsou od toho, aby se překonávala.“

Ve čtvrtek se o to pokusí ve večerním semifinále. Zeptali jsme se ho, jakou další ze sprinterských hvězd by chtěl ve svém běhu zažít tentokrát. Hughese? Teboga? „Ty taky. Ale Lyles je Lyles. Klidně si to s ním zopakuju. Klidně ho poběžím jenom s ním.“

O hodinu později se v informačním systému šampionátu objevilo rozdělení běžců do semifinálových běhů.

Macíkovi přiřklo v tom prvním pátou dráhu.

A v osmé bude... Noah Lyles.