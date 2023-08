ONLINE: Oštěpařky na MS usilují o finále, v akci budou i Juška a Macík

Jak si povedou tři české oštěpařky v konkurenci dalších třiatřiceti atletek? Automatický limit pro postup do finále je stanoven na 61,50 metru, což je vzdálenost, kterou v minulosti pokořila pouze Ogrodníková. Až samotná kvalifikace však ukáže, jaké výkony budou k postupu stačit.

Nejzkušenější Češkou je Ogrodníková, která startuje na svém čtvrtém mistrovství a před dvěma lety házela také na olympijských hrách. Loni v Eugene obsadila konečné 8. místo. Také Gillarová startovala v Tokiu pod pěti kruhy, na šampionát se však vrací po čtyřech letech. Tabačková má na mistrovství světa premiéru.

Juška prokázal během roku solidní formu a v létě několikrát dosáhl na osmimetrovou hranici. Své sezonní maximum má letos 815 cm, což je také stanovená hranice pro přímý postup do finále.

Český dálkař startuje na mistrovství světa počtvrté. Loni v Eugene se jeho konečnou stala kvalifikace, na šampionátech dříve se však do finále dostal.

Macík na sebe výrazně upozornil koncem července na mistrovství České republiky, kde pokořil národní rekord na dvoustovce. Jak se mu bude dařit na stejné vzdálenosti nyní v Budapešti? Mladý sprinter startuje na svém prvním světovém šampionátu, o postup do semifinále bude usilovat ve druhém rozběhu.

Velká výzva pro Švábíkovou

Večerní program svou účastí obohatí jediná česká zástupkyně, první finále na světovém šampionátu okusí tyčkařka Amálie Švábíková. V pondělní kvalifikaci, která se vinou dlouhých přestávek mezi skoky trváním přehoupla přes dlouhé dvě hodiny, neztratila 23letá atletka koncentraci a napodruhé zdolala limit 465 centimetrů.

Nejenže díky němu postoupila do vysněného finále, ale rovněž si vylepšila venkovní osobní rekord, který do té doby čítal o centimetr méně. „Budu mít teď menší nervy, než když jsem šla do kvalifikace. Být nejhůř dvanáctá na světě je nádherný výkon. Ale určitě nic nevzdávám a budu bojovat o nejvyšší příčky,“ prozradila.

O ně se bude prát společně s ostatními od 19:30. Další medailovou disciplínou bude ve 21:15 běh mužů na 1500 metrů. Mezi velké favority patří dvaadvacetiletý Nor Jakob Ingebrigtsen, jenž na loňském mistrovství světa bral stříbro.

Zraky diváků se budou rovněž upínat na finále ženské čtyřstovky, jež vyvrcholí pět minut po půl desáté. Kandidátkou na vítězství bude Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky, stíhat by ji měla Polka Natalia Kaczmareková. Lada Vondrová i Tereza Petržilková skončily své působení na šampionátu v semifinále.

Cenné kovy si rozdělí také překážkáři na 400 metrů, do kvalifikace vstoupí kladivářky či trojskokanky. Celý večerní program budeme sledovat v podrobné online reportáži.