ONLINE: Chodkyně Martínková bojuje na MS, bronzové čtvrtkaře čekají rozběhy

Začátek úvodního dne šampionátu v maďarské metropoli výrazně komplikoval déšť, nejvíce zpoždění zasáhlo chodce, kteří oproti plánovanému startu v 8:50 vyrazili na trať až v 10:50.

Jejich ženské kolegyně zahajují nedělní program na čas. V klání bojuje také česká reprezentantka Martínková, která loni v Eugene skončila na 21. příčce, na evropském šampionátu v Mnichově byla dokonce sedmá.

ONLINE: Dopolední program 2. dne MS v atletice Průběh všech disciplín sledujeme v podrobné reportáži.

V 9:35 začínají rozběhy žen na 400 metrů, v nichž se představí obě členky bronzové smíšené štafety 4x400 metrů. Petržilková a Vondrová tak rozhodně mají na co navazovat.

Debutantka Petržilková touží ukázat, jak se vypracovala do společnosti elitních čtvrtkařek. Na trať vyrazí v šestém rozběhu v 10:07. Vondrová chce zase projít minimálně do semifinále, kde si zazávodila i na loňském mistrovství světa, do bloků zaklekne až s poslední šestou skupinkou závodnic v 10:15.

Z každého rozběhu postupují přímo do semifinále tři nejlepší běžkyně, dalších šest se může kvalifikovat na základě času.

V 10:25 pak na dráhu na zbrusu novém atletickém stadionu vyběhnou čtvrtkaři, pro které platí obdobný postupový klíč. Jasný cíl tak má Krsek, který rovněž v sobotu běžel smíšenou štafetu na 4x400 metrů a radoval se tak se senzačního bronzu. Nastoupí stejně jako Vondrová v závěrečném šestém rozběhu, který začíná v 11:05.

Jako poslední z českých zástupců se v 11:49 představí Müller na 400 metrů překážek. Účastník předchozích dvou světových šampionátu v Dauhá a v Eugene odstartuje v pátém rozběhu.

Pro postup do semifinále musí doběhnou mezi čtveřicí nejlepších své skupiny, nebo spoléhat na čas. Dál pokračují čtyři nejrychlejší na nepostupových příčkách.

Dopoledne rovněž pokračují soutěže sedmibojařek, v kvalifikaci se představí diskařky a výškaři, rozběhy čekají ženy na 100 metrů a muže na 110 metrů překážek.

Večer finále ostře sledované stovky

Večerní blok zahájí v 16:35 semifinále mužské stovky, které může výrazně napovědět, kdo má nejblíže ke světovému zlatu. Vyvrcholení lákavé disciplíny přijde v 19:10, finále zakončuje i celý nedělní program.

ONLINE: Večerní program 2. dne MS v atletice Průběh disciplín budeme od 16:35 podrobně sledovat.

Kromě sprinterů budou o medaile zápolit dálkařky, kladiváři, sedmibojařky a běžci na 10 000 metrů. Semifinále pak čeká muže i ženy na 1 500 metrů.