To je snad chyba systému. Ba ne, máte bronz! Jak Češi užasli nad medailovou senzací

Poslední úsek finále. Napětí se stupňuje. Vondrová přebírá kolík od Šorma na čtvrtém místě se ztrátou 1,30 sekundy na průběžně třetí Británii, za kterou běží Yemi Mary Johnová

Ještě bych Britku mohla udělat, ujišťuje sama sebe. Sen o medaili stále není ztracený.

A skutečně, zpočátku se své soupeřce přibližuje. „Viděla jsem při předávce, že jsem od ní docela daleko, ale zapnula jsem rakety a hnala to, co mi síly stačily. Jenže asi jsem to trošičku přepálila,“ přizná později.

Když vbíhají do cílové rovinky, už tuší: Přes Britku se nedostanu.

Odolává bez potíží náporu dalších štafet, běží pro 4. místo a snad i pro český rekord, to je přece také krásné, mihne se myslí všech členů českého týmu.

A potom se najednou stane cosi naprosto nečekaného.

Nizozemské superstar Femke Bolová, tvrdě bojující o zlato s americkou sokyní Alexis Holmesovou, se deset metrů před cílem zamotají nohy únavou natolik, že padá a při karambolu ztrácí kolík. Ten vymrštěn vpřed proletí sám cílovou fotobuňkou.

Stadion mocně vzdechne úžasem. Nizozemci na tribuně jsou v šoku.

Bolová se rychle zvedá a doklopýtá posledních pár metrů, dostává se do cíle na třetí pozici za vítěznou Američankou oslavující nový světový rekord a za stříbrnou Britkou, ale ještě před finišující Vondrovou. Ovšem bez kolíku, který leží opuštěn za cílem u časomíry.

Obličej si skrývá v dlaních.

Nizozemská hvězda Femke Bolová smutní poté, co těsně před cílem smíšeně štafety na 4x400 metrů na mistrovství světa v Budapešti upadla, upustila kolík a byla diskvalifikována.

Že však nedoběhla s kolíkem, Češi neviděli.

Vondrová ví, že je čtvrtá, raduje se z nového českého rekordu 3:11,98, celá štafeta si gratuluje k cennému umístění těsně pod stupni vítězů i k výbornému času.

„Já viděla na oválu jen tu Britku před sebou, koukala jsem jí na záda a rvala to do cíle,“ bude později vyprávět Vondrová. „Pak jsem si říkala, že nesmím do Femke narazit. Ale že proběhla cílem bez kolíku, jsem nezaregistrovala.“

Na světelné tabuli se objeví výsledky: 1. USA, 2. Británie, 3. Česko.

„To je nějaká chyba systému. Něco tam mají blbě, chybí jim tam přece Nizozemsko,“ uvažuje Šorm.

Patrik Šorm, Tereza Petržilková, Lada Vondrová a Matěj Krsek (zleva) sledují výsledky štafety na světelné tabuli.

Přijde k nim však německá soupeřka a říká: „Jste třetí, Femke neproběhla cílem s kolíkem.“

„Je to jisté?“ ptá se.

Najednou jim všichni přikyvují: „Jo, je.“

Vondrová se chytne úžasem za pusu, Petržilková za hlavu, pak poklesne do kolen, všichni zírají. Nizozemsko je diskvalifikováno.

Česká atletika má naopak po 40 letech opět štafetovou medaili z venkovního světového šampionátu, teprve druhou po té premiérové, o kterou se na historicky prvním mistrovství světa v Helsinkách 1983 postaralo kvarteto čtvrtkařek vedené Jarmilou Kratochvílovou.

Česko má medaili hned v úvodní den budapešťského mistrovství.

Popadnou české vlajky a obíhají čestné kolo.

„A kdyby to bylo jen na mě, obíhal bych ho ještě teď,“ říká Šorm, když po půl hodině přijdou do novinářské mixzóny.

„Čtvrté místo by bylo super, ale tohle je mnohem větší radost,“ ujišťuje Vondrová.

„Ale asi nám to dojde až postupně,“ povídá Šorm.

Co vše tomu předcházelo? Z poledních rozběhů postupovali šestým nejlepším časem. A Šorm po nich dokonce zmínil, že by do finále možná některé nohy mohli vyměnit. Čtěte: jednoho ze členů štafety.

V úvahu teoreticky připadaly dvě varianty – mužským náhradníkem byl Pavel Maslák, ženskou náhradnicí pak byla čerstvá juniorská mistryně Evropy Lurdes Gloria Manuel.

Osmnáctiletá běžkyně ale už měla v této sezoně splněno. Do Budapešti přijela hlavně posbírat co nejvíc zkušeností, velké finále by ji mohlo semlít. Asi i proto se nakonec trenéři rozhodli jednoznačně – složení štafety se oproti dopoledne nijak nezmění.

„Pavel Maslák byl náhrada, v týdnu si ale moc nevěřil na to, že tady prodá, na co má. Poslední týdny měl i zdravotní problémy. A tak trenéři přišli s tím, že poběžíme stejně, jak jsme běželi rozběh,“ vysvětloval Šorm.

Do startovního bloku finálové štafety tak krátce poté, co koulař Ryan Crouser předvedl velehod za 23,51 metru, čímž vytvořil nový rekord šampionátu a stal se podruhé mistrem světa, zaklekl Matěj Krsek.

A v šesté dráze tenhle pražský rodák rozběhl závod skvěle.

Na favorizované Američany ztratil jen sekundu a patnáct setin a hlavně, na čtvrtém místě udržel kontakt s čelem závodu. Tuze důležitý moment celé téhle sobotní pohádky!

„Ani nevím, jaký jsem měl mezičas, ale běželo se mi dobře. S klidem mohu říci, že jsem tam nechal všechno, takže jsem velmi spokojený,“ vyprávěl 23letý atlet.

I Tereza Petržilková se držela.

To ona vedla skupinu pronásledovatelek, stále měla na očích štafety Nizozemska, Spojených států a Velké Británie, stále udržovala medailovou naději. A zároveň před sebe žádnou z dalších dotírajících štafet nepustila.

Bez pardónu!

„Krásný čistý průplav bych to nazvala. Soustředila jsem se, abych sbíhala z těch takzvaně pomalejších holek na prvním místě, což se povedlo. Krásně jsem se zařadila za tři nejrychlejší a vytáhla se k co nejlepšímu času,“ usmívala se.

Zatímco v rozběhu byla přece jen nervóznější, tentokrát z ní stres opadl. Už během rozcvičování se cítila dobře a nabytý klid na dráze prodala.

„Cítila jsem se fakt mnohem líp. Při rozcvičce jsem byla uvolněnější a i běh byl pak komfortnější a pocitově rychlejší,“ tvrdila.

Patrik Šorm, kterému na začátku roku někteří predikovali, že se sportem kvůli ostruhám na patách skončil, následně předvedl cosi podobného jako Petržilková.

I on udržoval vedoucí tři štafety na dohled, dokonce ztrátu v té době vedoucího Nizozemska stáhl z 2,17 sekundy na 1,73 sekundy.

„Česká čtvrtka se obecně zvedá. Dneska jsme to zase potvrdili, jsme dobří,“ zářil.

Do závěrečného úseku pak vypustil nabuzenou Ladu Vondrovou.

A konec už znáte.

Nizozemská hvězda Femke Bolová (vpravo) padá těsně před cílem smíšené štafety na 4x400 metrů na mistrovství světa v Budapešti a upouští kolík, což znamená diskvalifikaci.

Namísto pomyslných „brambor“ jim patřil bronz.

Ještě předtím, než se dostali k novinářům, zpovídala se v mixzóně v útrobách stadionu Femke Bolová.

„Nevím přesně, co bylo špatně,“ líčila. „Moje nohy už prostě ke konci nemohly, což se mi stává běžně, ale většinou se z toho dostanu. Tentokrát to nešlo. Myslím, že si o mě lidé často myslí, že jsem stroj. Teď jsem snad ukázala, že nejsem. Normálně bych to měla dotáhnout do cíle. Nerozumím tomu, proč to dnes nešlo.“

Zpověď Čechů byla později mnohem rozjásanější než vyznání smutné Bolové. I s hurónským oslavným pokřikem Vondrové a spol. na závěr.

Česká smíšená štafeta na 4x400 metrů (zleva) Matěj Krsek, Tereza Petržilková, Patrik Šorm a Lada Vondrová slaví bronz z mistrovství světa v Budapešti.

Když čtvrtkaři konečně opouštěli novinářské prostory, nizozemští kolegové už tu byli seskupeni kolem další dívky v dresu oranjes. také bojovala na cílové rovince závodu na 10 000 metrů o zlato, také upadla, také nakonec žádnou medaili neměla. Vytrvalkyně Sifan Hassanová.

Pro Nizozemce to byl ponurý večer od pádu k pádu.

Pro Čechy se nesl ve znamení bronzové euforie.