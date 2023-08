Byl to guláš, nejtěžší štafeta. Jak se Češi probili do finále světového šampionátu

3:12,34, takový byl výkon smíšené štafety z Evropských her v Chorzówě, kde Češi vybojovali zlaté medaile.

3:12,52 zaběhli nyní Krsek, Petržilková, Šorm a Vondrová v Budapešti, čímž obsadili ve svém rozběhu postupové třetí a v součtu obou běhů šesté místo.

Rozdílů mezi těmito závody však bylo mnohem více.

„Čekala jsem, že v porovnání s Chorzówem poběžíme víc v balíku, a to se i dělo,“ říkala Lada Vondrová.

Což znamenalo i ostré poziční souboje.

Pouze Matěj Krsek, který štafetu rozbíhal ještě v drahách, si tak mohl libovat: „Mám první úsek velice rád, je to na něm takový klidný sólo závod.“

Zato Tereza Petržilková po svém druhém úseku vyprávěla: „Nejtěžší štafeta, co jsem kdy běžela. Prakticky celý závod jsem se soustředila jen na to, abych nespadla nebo se s někým nesrazila, aby nedošlo k nějaké fatální kolizi. Jsem ráda, že jsem to ustála. Byť to bylo bizarní.“

Poněkud zazmatkovala i při předávce, na které dávala kolík Patriku Šormovi. „Trochu se nechala zavřít a musela to obíhat, ale to k tomu patří,“ říkal její parťák.

Tereza Petržilková přebírá kolík od Matěje Krska.

„Němka přede mnou tuhla a já se bála, abych nepředávala úplně zleva, abychom se nekřížily,“ vysvětlovala Petržilková.

Ani následná Šormova předávka finišmance Vondrové nebyla kvůli kolizi dalších štafet vůbec jednoduchá. „Měl jsem ještě potřebu Ladu chytit, protože jsem viděl, že tam před ní leží Polák. Naštěstí jsme to zvládli,“ říkal Šorm.

„Štafety mě baví, ale tohle byl vážně velký guláš, na takový z chlapských štafet úplně nejsme zvyklí, protože v nich je to už víc dané, víc seřazené, víme víc, co máme čekat. Holky mají jinou rychlost, jinou výšku, všechno je jinak.“

Vondrové předal kolík na nepostupové páté pozici, finišmanka však zůstávala v mysli klidná.

„Tušila jsem, že ty holky, co běží přede mnou, nejsou úplně dobrý a mají osobáky kolem 52 sekund. Tak jsem vzala kolík a pomyslela si: Nezmatkuj, doběhneš je. Jen na dvoustovce jsem trochu zatáhla, ale pak jsem viděla, že hnijou. Finiš už jsem si pohlídala.“

Lada Vondrová (vlevo) finišuje na třetím místě za Nizozemskem a Francií.

Přestože v červnu ovládli tuto disciplínu na Evropských hrách, tehdy jen místo Šorma běžel Vít Müller, všichni si uvědomují, že tohle je mistrovství světa, úplně jiná liga.

Do finále postoupilo kromě USA osm evropských týmů, první pod čarou zůstala i ambiciózní Jamajka. Nezvyklý počet finalistů způsobilo dodatečné přiřazení Polska, které bylo postiženo kolizí při závěrečné předávce, po které se propadlo z průběžně čtvrtého na poslední místo v rozběhu.

Celkově kvalifikačnímu kolu jasně dominovala sestava USA časem 3:10,41 před Brity za 3:11,19. Za třetí nejrychlejší Belgií zaostalo Česko o 71 setin.

Do večerního finále může každá země podle pravidel smíšené štafety vyměnit maximálně jednoho člena týmu.

„A to je opravdu velká výhoda, pokud můžete vyměnit jedny nohy,“ podotkl Šorm. V úvahu by připadalo nasazení Pavla Masláka. „Dáme si masáž, sedneme si a probereme to.“

Lada Vondrová (vlevo) zajistila ve finiši rozběhu pro českou smíšenou štafetu na 4x400 metrů třetí místo a postup do finále atletického mistrovství světa v Budapešti.

Před rozhodující bitvou (od 21:49) Krsek podotkl: „Ve finále můžeme jen překvapit.“

Co by takovým překvapením bylo?

„Medaile,“ odvětil bez rozmyšlení.

„Prostor pro zlepšení stále rozhodně máme,“ vykládala Vondrová. „Sny jsou nekonečné, klidně to může být medaile i osmé místo, je to štafeta. Kdybychom ale v tu medaili nevěřili, ani nemusíme běžet.“

„Amen,“ dodala Petržilková.