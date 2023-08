Naštvaný výraz, náhradní pokus a postup. Juška a jeho kvalifikační drama

Prvním pokus? Přešlap.

Ten druhý? Dlouho se nevědělo. Rozhodčí jeho odraz snad dvě minuty zkoumali, nebylo jasné, jestli se pokus vůbec bude měřit, nebo ne. Když pak najednou přišlo rozhodnutí: další přešlap.

To už Jušku namíchlo a nejenom jej.

„Trenéři se začali bouřit. Nejenom čeští, ale i švédský trenér a někteří další. Zkoušeli jsme podat protest a bylo nám řečeno, že jim nefungovala kamera. Když pak ale viděli můj naštvaný výraz, hned to řešili,“ vyprávěl 30letý český dálkař.

Radek Juška v kvalifikaci skoku dalekého na MS v Budapešti.

A pro Jušku to vyřešili nejlépe, jak mohli – dali mu po dalších dlouhých debatách pokus náhradní.

Že musel český atlet skákat víceméně hned? To mu nevadilo, je na to zvyklý z tréninku.

„I na něm skáču skoro hned, nemám velké pauzy. Mně všeobecně dlouhé pauzy nesvědčí, i běžecké úseky bych nejraději šel vždycky všechny hned za sebou. Takže pro mě jen dobře, že jsem mohl skákat rychle znovu. Navíc ve mně byl pořád i adrenalin z toho lehkého naštvání. I ten mě nakonec k výsledku dovedl,“ líčil.

To tedy, v náhradním pokusu trefil odraz skoro nejlépe, jak mohl.

A letěl daleko, až na 810 centimetrů, což je jen pět centimetrů od jeho letošního maxima. I proto třetí pokus Juška po domluvě s trenérem už úplně vynechal, byť kvalifikační limit byl 815 centimetrů.

„Ale trenér to spočítal. I já jsem si udělal statistiku, co stačilo na minulých šampionátech k postupu a většinou to kolem 795 centimetrů. Takže jsme počítali s tím, že to bude stačit, i když trochu nervy tam byly, když kluci skákali dál a dál,“ přiznal atlet.

Do čtvrtečního finále nakonec postoupil ze sedmého místa, poslední dvanáctý Ind Aldrin se mezi dvanáctku prodral výkonem rovných osmi metrů.

Pro Jušku je už samotný postup splněným cílem, vždyť za poslední rok ho potkalo dost patálií. Nejprve řešil vleklé problémy s ploténkou, kvůli které teď denně cvičí a jednou týdně chodí na fyzioterapii.

V únoru zase upadl doma na schodech a naštípnul si dvě kůstky v dlani.

„Od té doby, když jdu kolem, dávám si pozor. Pokaždé si na to vzpomenu, je to trochu srandovní,“ říká.

Už v průběhu zimy a jara ale ukazoval, že s formou letos problém mít nebude. Nejprve vyhrál v hale republikový šampionát a na mistrovství Evropy v Istanbulu zůstal jen pět centimetrů od bronzové medaile.

„Na to, že je to pro mě vlastně začátek přípravy, musím být spokojený,“ vyprávěl tehdy.

Nejlepší český dálkař vlastně rok co rok bojuje s osmimetrovou hranicí. Od roku 2015 ji také s jedinou výjimkou pokaždé v sezoně překonal. Letos už před šampionátem zvládl 815.

A v kvalifikaci se svému nejlepšímu letošnímu výkonu znovu přiblížil. V Budapešti ho čeká třetí světové finále kariéry. V Londýně skončil desátý, v Pekingu jedenáctý, i proto by se rád probojoval minimálně do elitní osmičky.

„Chtělo by to zase můj výkon posunout dál. Mezi nejlepšími osmi jsem byl ve světovém finále jen v hale v Birminghamu, chtělo by to dostat se tam i na venkovním šampionátu. A věřím, že pokud zopakuju 810 centimetrů, mělo by to vyjít,“ myslí si.

Z hlediska výkonů i výsledků prožívá Juška jednu z nejlepších sezon kariéry.

Ve čtvrtečním finále to může jen potvrdit.