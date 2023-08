Vikingové na tahu. Warholm s Ingebrigtsenem a jejich atletický den

Národ to očekával!

A tak stejně, jako tomu bylo při olympijských hrách v Tokiu, Karsten Warholm s Jakobem Ingebrigtsenem jeho očekávání splnili. Jsou to dva měsíce, když se sešli na Diamantové lize doma v Oslu.

Dva Norové, vikingové. A nejlepší vyslanci hrdé severské země v současném atletickém světě. Mít je oba na domácím mítinku je pro norské obecenstvo čím dál větší dar. Zvlášť, když pak běží jen krátce po sobě.

A to tak, že fantasticky.

Velmi spokojený Karsten Warholm na Diamantové lize v Oslu.

Warholm na stadionu Bislett zaběhl čtvrtou nejrychlejší čtvrtku překážek historie, zvládl ji za 46,52 sekundy. Jeho krajan Ingebrigtsen kontroval tím, že zaběhl evropský rekord na patnáctistovce časem 3:27,95.

„Na trati jste v bublině, ale i tak jsem vnímal, jak moc mě dav na cílové rovince hnal. Byl jsem doslova přepumpovaný adrenalinem,“ smál se Warholm.

MS v atletice 2023 příloha iDNES.cz

Teď to samé chtějí zopakovat na světovém šampionátu v Budapešti.

Ingebrigtsena čeká finále patnáctistovky ve středu v 21:15, Warholma čtvrtka o 35 minut později. A oba věří, že si v Maďarsku užijí další velký norský večer.

Oba totiž milují, když mohou ukázat svou nadřazenost. Oba jsou schopní slavit metry před cílem a své výhry pak o to víc prožívat. Oba už na hlavě po svých triumfech měli typickou vikingskou helmu.

Takhle slavil Ingebrigtsen ještě před páskou v semifinále patnáctistovky v Budapešti.

V mnoha věcech jsou stejní a v pár zase odlišní.

Zatímco Warholmův lehoučký styl vypadá, jak kdyby nad překážkami létal, Ingebrigtsen svým neustále se zvyšujícím tempem soupeře pomalu, ale jistě zabíjí.

Jak spolu vycházejí? Často si ze sebe dělají legraci.

„Karsten pořád říká, jak pracuje na své kondici. Ale rozhodně ji nemá takovou jako já. Podle mě by neuběhl víc než 400 metrů,“ vysmál se krajanovi Ingebrigtsen.

Warholm kontroval, že v běhu na 700 metrů by mladšího Nora asi neporazil, ale že přijímá závod na 350 metrů…

„To je samozřejmě legrace. Oba děláme dvě různé věci a oba jsme v nich dobří. A když to spojíme, všichni doma mají radost,“ přiznal starší z dvojice.

Unikátní pouto s koučem

To on je možná nejzábavnější chlapík současného atletického světa.

Jeho odvázaný styl na dráze a tuze vtipná videa na internetu fanoušci milují. Zvlášť, když se sejde s koučem Leifem Olavem Alnesem, se kterým ho pojí až dojemné přátelství.

„Naše pouto musí pocházet odkudsi z vesmíru. Je to starý muž, ale v mysli je jak dítě. Má plno zkušeností a znalostí. Je skvělý přítel, pomáhá mi ze sebe dostat to nejlepší. Sám bych tuhle cestu nezvládl,“ přiznal norský atlet.

Každou neděli se Warholm s tímhle vousatým norským mudrcem svlékne donaha a na tři hodiny si vleze do vířivky nainstalované na dvorku jeho kouče.

Tady probírají nejpalčivější otázky světa – atletické rekordy, zipy na tretrách, které nejdou zapnout, olej, bublající vodu, rybářské výlety.

Všechno jistě zajímavá témata, zvlášť v jejich podání.

„Divili byste se, ke kolika moudrům přitom dojdeme,“ směje se.

Warholm je podle mnoha expertů nejlepší atlet současnosti. Před dvěma lety na olympiádě v Tokiu překonal 29 let starý světový rekord na čtvrtce překážek. Mimochodem, ze sedmé dráhy!

Když doběhl do cíle, roztrhl si dres a hlasitě řval na celý olympijský stadion.

Tak trochu ve stylu svého uživatelského jména, které má na WhatsAppu – „Jsem zas...ý Viking“.

Momentálně drží tři z pěti nejrychlejších časů historie.

„Jsem rád, že jsem zase v takové formě, že za správných okolností mohu opět útočit na světový rekord. Loňská sezona byla kvůli zranění fakt nepříjemná, chtěl jsem letos mít jistotu, že se vrátím na vrcholu a tvrdě jsem kvůli tomu dřel. Teď přišel čas to ukázat,“ říká.

Mezi bratry

Jeho o pět let mladší krajan Ingebrigtsen to vidí podobně.

„Poslední starty před šampionátem proběhly podle očekávání – jako obvykle jsem běžel většinu závodu sám,“ směje se.

Ne, ani jemu sebevědomí nechybí. Ani nemůže, vzhledem k tomu, z jaké rodiny pochází. Aby se mezi staršími bratry prosadil, odmala musel mít ostré lokty.

Taky proto už ve 14 letech zvládl patnáctistovku za 3:48,37.

„Jsem profesionálním běžcem od svých osmi, devíti, deseti let,“ říká. „Trénoval jsem, dřel jsem a dodržoval všemožné standardy – stejně jako mí bratři – od raného věku.“

A nakonec se ukázalo, že z nich byl i nejtalentovanější.

Už v 17 letech se stal evropským šampionem na 1 500 i 5 000 metrů. Nejmladším v historii. Předloni přidal na patnáctistovce zlato na olympiádě v Tokiu a loni i titul mistra světa z pětikilometrové trati a stříbro z 1 500 v Eugene.

„Získat všechny ty medaile je docela šílené, obrovská věc. Ale vlastně to není zas až tak velké překvapení, dělám to celý život,“ tvrdí.

Jakob Ingebrigtsen z Norska slaví vítězství ve svém rozběhu na 1500 metrů na atletickém mistrovství světa v Budapešti.

Příběh jeho rodiny zná v Norsku víceméně každý. V roce 2016 byl odvysílán dokument s názvem Team Ingebrigtsen, který mapoval úsilí bratrů v posledních deseti letech. A některé epizody v pětimilionové zemi sledovala až pětina norské populace.

Starší bratři už s atletikou skončili, 22letý Jakob má ale stále většinu kariéry před sebou. Byť i on se po Tokiu pral s menší ztrátou motivace, když měl některé dny nutkání dělat něco jiného.

„Někdy jsem přemýšlel o tom, jaké by bylo stát se mechanikem a jen se starat o své psy. Rychle mě to ale přešlo,“ líčil. „Budapešť je teď další cíl, na který jsem se zaměřil, teď je potřeba prodat formu, na kterou jsem trénoval. Fakt není důležité, co děláte na tréninku, jaké časy při něm atakujete, pokud to pak nepředvedete v závodech. Ten v Budapešti je absolutní priorita.“

Bude středa dalším norským atletickým dnem?