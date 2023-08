ONLINE: Tyčkařka Švábíková vstupuje do MS, v akci i Jíchová a čtvrtkařky

Jako první získávají pozornost diváků v maďarské metropoli tyčkařky, které bojují o místenky do finále. Do medailového klání se mohou kvalifikovat po překonání výšky 4,65 metru. Pokud tuto metu nezdolají, musejí doufat, že se probojují alespoň mezi celkově dvanáct nejlepších. Jasnou postupovou matematikou se řídí i Švábíková.

ONLINE: Večerní program 3. dne MS v atletice Průběh všech disciplín sledujeme v podrobné reportáži.

Česká reprezentantka startuje po Londýnu a Eugene na třetím světovém šampionátu. Zatím má ze dvojice globálních akcí na kontě jediný úspěšný pokus, avšak v letošním roce si vylepšila venkovní osobní rekord na ostravské Zlaté tretře na 4,64.

Své hranice v aktuální sezoně výrazně posunula také Jíchová, která se představí v 19:22 v posledním pátém rozběhu na 400 metrů překážek.

Pro přímý postup do semifinále musí finišovat mezi nejlepší čtveřicí, případně může spoléhat na čas, který přiřkne pokračování dalším čtyřem nejrychlejším závodnicím. Její mužští kolegové v čele s Norem Karstenem Warholmem mají na programu semifinále.

Hned v prvním semifinálovém běhu na 400 metrů se v 21:12 představí Vondrová. K senzačnímu postupu se může nechat vyhecovat soupeřkami, do startovních bloků vedle ní zakleknou Irka Rhesidat Adelekeová, Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky a Jamajčanka Candice McLeodová, které se pyšní osobním rekordem pod 50 sekund.

Česká reprezentantka si v Budapešti už jednou kariérní maximum vylepšila, když v rozběhu finišovala v čase 50,92. „Když ve vás čas pod 51 je, tak tam prostě je. Věděla jsem to dlouho, jen jsem si to schovávala až sem,“ radovala se Vondrová.

Silná konkurence nemine ani Petržilkovou. V závěrečné skupince od 21:28 změří síly s Polkou Natalií Kaczmarekovou, která letos běhá ve fantastické formě, či Sadou Williamsovou z Barbadosu.

„Řeknu vám to takhle: mým motorem je Lada Vondrová. Když teď splnila limit na olympiádu, budu se jí snažit co nejvíc dotáhnout, pokořit svůj čas a zaběhnout co nejlíp to půjde. Uvidíme, na co mi zbudou síly,“ uvedla po rozbězích Petržilková.

Z každého ze tří rozběhů na 400 metrů postupují přímo dvě nejlepší závodnice, další dvě projdou do finále na základě času.

Pondělní program pak vyvrcholí finálovými závody mužů na 110 metrů překážek a žen na hladké stovce. O medaile zabojují také trojskokani a diskaři.