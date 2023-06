Udržme se mezi elitou, přeje si šéftrenér atletů. Obměna snad prospěje

Na Slezském stadionu v Chořově bude spoléhat především na zkušené opory českého týmu, kterými jsou například koulař Tomáš Staněk, mílařka Kristiina Mäki či dálkař Radek Juška. „To jsou naše stálice, snad přinesou týmu co nejvíce bodů,“ doufá Sluka.

Oštěpař Jakub Vadlejch dostal volno?

Ano, dohodli jsme se po diskuzi s ním a jeho trenérem. Pro nás je u Kuby priorita hlavně mistrovství světa. A jelikož má hodně nabitý program, mělo by naše rozhodnutí vést k tomu, že bude na světový šampionát stoprocentně připravený.

Co budete v Polsku považovat za úspěch?

V rámci evropských družstev se dlouhodobě pohybujeme kolem jedenáctého až třináctého místa. Před dvěma roky jsme postoupili do divize 1, ale tehdy soutěžilo pouze dvanáct týmů, teď je nás šestnáct. Tři sestupují do nižší divize, takže když jsme si to propočítávali, mohli bychom být kolem toho dvanáctého místa, což je náš cíl.

Jaké disciplíny budou podle vás rozhodovat?

Je velmi těžké to predikovat, protože každý tým bude atlety skládat podle svých možností, někteří špičkoví závodníci možná taky závodit nebudou. Na druhou stranu někde se soutěží ve dvou skupinách, takže to může být všelijak poskládané. Bude to zajímavá soutěž, jeden výpadek může znamenat hodně.

Věříte běžcům, že zabodují ve smíšené štafetě?

Jsem zvědavý, jaké to bude. Mixová štafeta je hodně zajímavá v tom, že dvě dobrá děvčata a dva dobré kluky postaví většina týmů. I když teď máme atlety na skvělé úrovni, nevíme, na co to bude stačit. Před dvěma roky jsme postavili mixovou štafetu s pocitem, že by se mohla dostat na olympiádu, zaběhla z našeho pohledu výborný čas, ale nakonec se do rankingu nedostala. Takže uvidíme.

Na koho kromě zkušených reprezentantů spoléháte?

Sázím i na mladé závodníky, kteří už pronikli do evropské špičky. Třeba na Ladu Vondrovou, Amálku Švábíkovou, Matěje Krska nebo teď nově Karolínu Maňasovou.

Která nedávno na stovce předvedla neskutečný výkon.

Udělala obrovský kus práce, velký skok. Už v halové sezoně naznačila své možnosti, jsem rád, že je teď prokazuje i v té venkovní. Doufám, že se stabilizuje na těchto výkonech a že bude přínosem pro reprezentaci i do budoucna.

czatletika ️ SLEZSKÝ STADION | Dobré ráno z Polska ‍♂️ Zde budou Češi od pátku bojovat na Evropských hrách a mistrovství Evropy družstev



Stadion v Chořově pojme 55 211 fanoušků a po mnoho let byl národním stadionem, na němž polští fotbalisté hráli pravidelně domácí zápasy ⚽️ Tuto roli má nyní stadion ve Varšavě.



V Chořově se konají atletické mítinky poměrně pravidelně, tím nejznámějším je Memoriál Kamily Skolimowské, který je od roku 2022 součástí Diamantové ligy oblíbit sdílet odpovědět uložit

Kolik členů je v týmu úplně poprvé?

Máme sedmnáct nováčků. Je vidět obměna reprezentace, jsem hrozně rád, že se do ní dostala spousta mladých, je to pro ně příležitost se tady ukázat a předvést výborné výkony. Jeli jsme sem vlakem, atmosféra byla velice dobrá. Ve čtvrtek jsem představil nováčky zbytku týmu, udělali jsme si takový meeting. Myslím si, že dobře zapadli a že se z nich postupně stanou atleti, kteří budou burcovat ostatní k co nejlepším výsledkům.

Připravovali jste závodníky na specifická pravidla mistrovství družstev?

Rozeslali jsme jim týmový manuál, který si mohli přečíst, myslím, že jsou informovaní i od trenérů. Znovu jim to připomeneme během dne. Zkušení závodníci to znají, protože tento typ soutěže bývá pravidelně, nováčci si na to holt musí zvyknout.

Vnímáte vůbec, že jste součástí Evropských her?

Tohle je poprvé ze tří her, kdy je atletika zastoupená na nejvyšší úrovni a standardně. Je tady kompletní mistrovství Evropy všech divizí, bude to velké. Jsme trošku mimo centrum dění, takže duch Evropských her zatím nevnímáme, ale třeba to na stadionu bude jiné.