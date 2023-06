Stříbrná medaile i osobní rekord. Čeští běžci zářili v týmové soutěži atletů

V rámci nejvyšší divize startoval osmadvacetiletý Šnejdr v papírově slabším rozběhu B. „Chtěli jsme s klukama běžet rychle, řekli jsme si, že za to vezmu já a pak uvidíme, co se stane v průběhu,“ vysvětloval taktiku, kterou chtěl společně s ostatními závodníky využít k co nejlepšímu výsledku.

„Ale bylo to strašně těžké, je složité odhadnout první čtvrtku, aby to vyšlo tak, jak bych si představoval.“ Navzdory prvotním obavám však dorazil do cíle v čase 1:46,84 minuty. „V závěru jsme si s klukama pomohli navzájem,“ podotkl, že i přes velkou konkurenci dokázal balík osmi soupeřů spolupracovat.

V cíli pak Šnejdr netrpělivě vyčkával, jak si povedou běžci z dalšího rozběhu. K jeho překvapení však hůře než on. „Myslím, že to dost podcenili,“ hledal čerstvý vicemistr důvody, které mu stříbro vynesly. Slavit ho mohl okamžitě, jelikož věděl, že lepšího času nedosáhl ani nikdo ze závodníků z nižších divizí.

Po radostné oslavě druhé příčky, která mu zajistila největší individuální mezinárodní úspěch a české reprezentaci přinesla patnáct bodů do hodnocení týmové soutěže, však překvapil nastolenou sebekritikou. „Můj běh se rozhodně dal porazit,“ poznamenal, jelikož cítil, že nepředvedl nejlepší výkon.

„Kdybych rozložil síly ještě lépe, než jsem to udělal, mohl jsem třeba i vyhrát,“ přemýšlel. Přesto však udělal maximum, aby český tým udržel mezi elitou. Aby se tak stalo, musí atleti skončit z šestnácti týmu v nejvyšší divizi nejhůře třináctí.

Obrovský kus práce pro český tým odvedla rovněž čtvrtkařka Petržilková, která si v polském Chorzówě v rámci Evropských her vylepšila osobní rekord, trať dlouhou 400 metrů zaběhla v čase 51,51 vteřin.

Čtvrtkařka Tereza Petržilková si na atletickém mistrovství Evropy družstev zlepšila osobní rekord.

„Fantazie,“ rozplývala se těsně po závodě. „Papírově jsem byla osmá, nakonec jsem urvala páté místo. A ještě v takovém čase? To je úplně nad moje očekávání!“ radovala se devětadvacetiletá atletka.

Její výkon ocenila i tyčkařka Amálie Švábíková. „Terka běžela krásně, zlepšila si osobák, co víc si přát,“ usmívala se, když sledovala výkony kolegyně společně s ostatními českými sportovci na tribuně.

Petržilková si libovala, že na Slezském stadionu, jenž v Chorzówě pojme přes 54 tisíc diváků a na kterém hraje polská fotbalová reprezentace domácí zápasy, čítá atletický ovál devět drah.

„Je super, že je tady devítidráha, protože jsem neměla mantinel a ve druhé dráze se dalo běžet hodně dobře.“

I když se svým vystoupením byla nadmíru spokojená, stále cítí ambice výkon posouvat. „Věřila jsem si na čas 51,50, tak aspoň ještě setinku bych chtěla ubrat,“ přeje si. Na pokus o vylepšení nemusí Petržilková dlouho čekat, další závod ji čeká už v úterý, kdy se pokusí uspět na ostravské Zlaté Tretře.