Dodělávala školní úkol, nemohla usnout. Přesto Miculyčová obhájila titul

Nemohla tomu uvěřit ani ona, ani přihlížející fanoušci. Zatímco oni nadšeně tleskali a výkon sedmnáctileté Češky ocenili obdivnými výkřiky, Miculyčová stála jako přikovaná a rukama si zakrývala vyjevený výraz.

„Vůbec jsem tomu nechtěla věřit. Musela jsem si uvědomit, že jsem to fakt dokázala, polil mě studenej pot,“ vysvětlovala chvíli strnutí, kterou vzápětí proměnila v radostný úsměv. Že předvedla něco neskutečného, věděli v tu chvíli všichni. Diváci, komentátoři i ostatní závodnice.

„Nechtěl bych si měnit pozici s rozhodčími, musejí to mít ohromně těžké,“ rozléhalo se z reproduktorů. Najednou na obrazovce v parku zasvítilo výsledné hodnocení. 82,33! Potlesk, výkřiky a upřímné emoce. „Měla jsem hroznou radost, že se všechno povedlo,“ komentovala Češka, která netrpělivě čekala, jak dopadnou její soupeřky.

Všechny tři, které skončily ve středeční kvalifikaci lépe než Miculyčová, ale musely napravovat chyby z první jízdy. „Já jsem si ji nádherně zajistila, tudíž jsem ve druhé mohla v klidu zabodovat.“ A tak vytáhla největší kalibr, backflip barspin. „V závodě ho zatím předvedla jen Američanka Hannah Roberts, já jsem druhá. Nikdo nevěděl, že salto vzad s otočením řídítek chystám, nechala jsem to v tajnosti,“ prozradila.

A udělala dobře. Jízdu rozjela klidně, na dalších překážkách už chystala velkolepé představení. „Dělala jsem barspin do transferu, což je protočení řídítek do sto osmičky, při spinu dolů jsem předvedla kondor, puštění řídítek,“ vysvětlovala složité triky.

Pak se staronová šampionka otočila nahoře na rampě a jela na karambol. „One hand, to je takový můj nejlepší trik. Jedná se o vysunutí kola z pod sebe a puštěním jedné ruky. Následně jsem jela na footplant, to se nohou odrazím od zdi, pak na wall ride, což je náskok oběma koly na zeď. Potom kondor, znova puštění rukou do fun boxu a další transfery,“ vyprávěla.

Po báječné jízdě věřila, že by mohla loňský titul z Mnichova obhájit. Prvním místem nezískala jen zlatou medaili a hromadu uznání, ale rovněž důležité body do žebříčku. „Chci se dostat na olympiádu, takže na sobě budu celou zimu makat, abych na ní předvedla nějaký úspěch,“ slíbila.

Cyklistka Iveta Miculyčová postoupila do finále na Evropských hrách v Polsku.

Třeba olympijskou medaili? „To by bylo samozřejmě krásné,“ neskrývala touhu. „Ale i ostatní holky na sobě budou pracovat, takže teď nedokážu říct, jak velké šance mám.“

Obrovské ambice však Miculyčová podtrhává ještě dalším velkým snem. „Snažím se vymyslet vlastní trik, což je samozřejmě nesmírně těžké,“ uvědomuje si. „Zajet něco jako první na světě není jen tak, ale já na sobě chci pořád makat a zlepšovat se.“

A to natolik, aby zvedla popularitu svého sportu. „Chci k BMX přivést nové lidi, motivovat je. Sama cítím, že mě lidé více poznávají, už jsem se i zařadila mezi ostatní závodnice, cítím, že mezi ně patřím,“ libovala si.

Na Evropských hrách ji kromě celého týmu podporovala i rodina. „Bylo to skvělé, všichni mi fandili. Asi to pro mě bylo jednodušší než loni v Mnichově, nepřipadala jsem si tolik nervózní.“

Navzdory tomu, že patřila k favoritkám a závod absolvovala s obvázanou rukou. „Před dvěma týdny jsem si ji sedřela, protože jsem trénovala bez rukavic. A když se to zahojilo, spadla jsem na ni znovu,“ smála se. „Ale neomezuje mě to, jen jsem si ji zavázala, aby ta kůže zase nerupla.“

Z Polska si kromě zlaté medaile odveze i parádní zážitek, slavnostní zahájení si v Krakově užila v pozici vlajkonošky. „A hned jak jsem se vrátila na pokoj, běžela jsem dodělat úkol do školy. Bylo po jedenácté večer a já ho musela odevzdat do půlnoci,“ vyprávěla s úsměvem. „Ale stihla jsem to!“

Plná očekávání pak nemohla usnout. „Bylo vedro, pořád jsem si v hlavě opakovala jízdu, kde co udělám, abych byla stoprocentně soustředěná. A povedlo se,“ dojímala se Miculyčová, která bude nyní usínat jako dvojnásobná evropská šampionka.