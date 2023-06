Chtěla bych medaili. Cyklistka Miculyčová míří v Polsku mezi elitu

„Jsem nadšená,“ prohlašovala Miculyčová těsně po soutěži. „Vůbec jsem to nečekala a chvíli jsem se dokonce bála, jestli se do finále dostanu,“ zmínila nejistotu, která ji v Polsku doprovázela.

Navzdory mladému věku už závodnice z Kostelce nad Orlicí válí na světové úrovni. Na loňském mistrovství světa skončila třetí, evropský šampionát dokonce opanovala. „Tam jsem navíc byla až sedmá v kvalifikaci, takže teď mám ještě lepší pozici,“ radovala se.

Povedenými kvalifikačními jízdami si Polsku vysloužila čtvrtou nejvyšší známku. Z prvního místa zkušeně postoupila bronzová olympijská medailistka Nikita Ducarrozová ze Švýcarska, lepší než Češka byly ještě Němka Kim Lea Müllerová a Francouzka Laury Perezová.

„Všechny soupeřky jsou nesmírně kvalitní, ve finále to budu mít hodně těžké,“ ví Miculyčová. I když zůstává pokorná, ambice má veliké. „Mám zkušenost, že můžu vyhrát. Takže nějaká medaile by snad padnout mohla.“

Cyklistka Iveta Miculyčová na Evropských hrách v Polsku.

Ač všechna pořadatelská města v Polsku rozpaluje horké slunce, kvalifikaci v Krzeszowicích si cyklistiky užily v příjemném stínu. „Naštěstí bylo zrovna pod mrakem, je to lepší, než kdyby byl pařec. Ještě by mohlo být o pár stupňů méně,“ předeslala směrem ke čtvrtečnímu finále.

Než se do něj Miculyčová vrhne, čeká na ni ještě jedna příjemná povinnost. Spolu se sportovním lezcem Janem Křížem ponese vlajku českého týmu při slavnostním zahájení v Krakově.

„Moc se na to těším, protože je to velká pocta,“ neskrývala nadšení. „Když mi to poprvé oznámili, měla jsem nervy, ale věřím, že si to užiju.“