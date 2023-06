Jsme připraveni, hlásí šéf výpravy Doktor. Evropské hry budou výzvou pro všechny

Změnilo se něco v avizovaném počtu 248 českých sportovců?

Aktuálně jsme myslím na čísle 246. Trošku se změnila nominace atletiky, která je mimo náš dosah, protože si administrativní věci řeší sama a má jiný režim než všechny ostatní sporty. Takže ve výsledku má naše výprava společně s doprovody kolem 400 členů, což je největší počet, kterému jsem kdy dělal vedoucího. Je to hodně náročné, proto si moc cením spolupráce jednotlivých svazů.

Jak zatím vnímáte přípravy?

Vzhledem k tomu, že tyto Evropské hry budou největší, které kdy byly, jelikož je tady nejvíce sportů i největší počet mistrovství Evropy, netroufnu si zatím odhadovat. Uvidíme, jak to Poláci zvládnou, přece jenom začátky jsou složitější všude. Ale co je důležité, skoro se vším byli organizátoři zatím schopni pohnout. Když něco nefungovalo, přešli na jiný systém.

Slavnostní zahájení Vlajkonoši české výpravy při středečním slavnostním zahájení Evropských her budou mistryně Evropy ve freestyle BMX Iveta Miculyčová a sportovní lezec Jan Kříž, vicemistr světa v lezení na rychlost z roku 2019. „Je to velká pocta a mám ohromnou radost. Když mi to oznámili, tak jsem z toho nervy neměla. Byla jsem nadšená a těším se na ten moment,“ řekla bronzová medailistka z loňského MS.

Nejdůležitější bude transport sportovců.

To bývá vždycky poměrně složité, bohužel to odnášejí první sporty a v tréninkových dnech je většinou zmatek. Ale v Polsku už se to pomalu rozjíždí, až proběhne středeční zahájení, už vše pojede standardním způsobem. Tady je to trošku jiné než na olympiádě, protože probíhá pár soutěží i před zahájením.

Jaký bude zahajovací ceremoniál?

Jednak bude relativně pozdě večer, proto s týmem máme sraz až v devět hodin, kdy se seřadíme před vesnicí, protože stadion, kde slavnostní zahájení probíhá je pár minut pěšky. Celý program končí až kolem jedenácté hodiny.

A zdaleka na něm nebudou všichni sportovci.

To je bohužel pravda, sportovci a členové doprovodu můžou do Polska přijet maximálně tři dny předem, tudíž se dostáváme do situace, kdy sem nesmí, nebo mají těsně před soutěží. Takže na zahájení půjde jen část lidí, máme seznam asi sedmdesáti sportovců.

Jste spokojen s obdobou olympijské vesnice?

Je dost pěkná, budovy jsou renovované studentské koleje, myslím, že v poměrech olympijských vesnic je standardní, skoro bych řekl, že lepší. Náš dům má pouze čtyři patra, což je výhoda. Udělali jsme fajn klubovnu, myslím, že pobyt bude pro sportovce příjemný. Je to velká multisportovní akce, takže tady není moc klid, ale tak to bývá všude.

Co všechno jste pro sportovce nachystali v klubovně?

Standardní věci jako dobrý kávovar, místo pro posezení, máme tam i nějaké deskové hry, mini pingpong, stolní hokej a řadu dalších věcí. Pořídili jsme i televizi, aby se mohli koukat na všechny sporty.

Kromě klubovny ale vybavujete i medicínské prostory.

To je jedna ze základních věcí, připravili jsme dvě místnosti pro fyzioterapii, náš šéflékař Jirka Neumann dělá polní ordinaci, která je ale skvěle vybavená, takže o sportovce bude snad dobře postaráno.

Vesnici jste navíc hezky vyzdobili.

Bydlíme s Rakušany, jejich šéfem je Chris Sieber, olympijský vítěz ve windsurfingu v Sydney. Dobře ho znám, rozumíme si. Začali jsme se s nimi předhánět v tom, kdo udělá hezčí výzdobu, předávali jsme si bannery a samolepky, ale v jeden moment jsme to museli utnout, abychom to příliš nepřeplácali.