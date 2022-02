Školní projekt naučí děti neplýtvat jídlem a ušetřit tisíce korun ročně

Co si lidé pletou? Spotřebujte do: Datum najdeme na potravinách, které jsou čerstvé a mají relativně krátkou trvanlivost. Takové jídlo bychom měli rychle sníst, jinak pro nás může představovat zdravotní riziko. Po uplynutí doby se už produkt nesmí prodávat v obchodech. My bychom ho měli jíst jen s opatrností, pokud nevidíme ani necítíme nic podezřelého. Jsou to například mléčné výrobky, chlazené maso, ryby nebo výrobky studené kuchyně a další. Minimální trvanlivost: Takové datum mají potraviny, které mají delší životnost a nekazí se tak rychle. I po uplynutí uvedeného data je potravina zpravidla vhodná pro konzumaci. V obchodech se potraviny mohou prodávat i po uplynutí doby minimální trvanlivosti. Jsou to např. sušenky, těstoviny, zavařeniny, čaje a konzervy. Zdroj: zachranjidlo.cz