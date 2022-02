Děti v rolích stavařů vybudují města a naučí se, jak to chodí v praxi

Projekt má podpořit kreativní myšlení, ale zároveň mít i ryze praktický přínos. „Chceme naučit děti základy urbanismu. Jak město vzniká, co k tomu patří i to, že budovy v něm nejsou umístěny nahodile,“ vysvětlila Petra Benešová z Nadačního fondu Řemeslo pomáhá.

Ten začal své aktivity rozvíjet během pandemie koronaviru jako reakci na zavřené školy a výuku z domova. Za úkol si dal seznamovat školáky s profesemi ve stavebnictví, učit je manuální zručnosti a přiblížit praxi.

Každá škola, která se do výzvy přihlásí, dostane kartonové krabice různých velikostí i samolepky s cihlovým vzorem. Budovy, ale třeba i stromy nebo jezírka pak mohou děti dotvářet z dalších materiálů, například z přírodnin či recyklátů.

Děti dostanou také edukační materiály s různými úkoly, k dispozici jim budou i odborníci, kteří jim dají výklad o architektuře, historii či významných budovách.

„Školáci mohou vybudovat vesnici či městskou čtvrť, ve které žijí, ale třeba i město budoucnosti. Vzhledem k oslavám 700 let Zlína může být námětem například postavit nový Zlín,“ nastínila Benešová.

Do akce se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy nebo dětské domovy. Všichni účastníci, kteří své výtvory nafotí a pošlou, dostanou odměnu na zářijové akci Stavíme budoucnost ve Starém Městě.

V rámci pilotního projektu už si stavbu maket vyzkoušeli například školáci ze 3. ZŠ Zlín. „Dost dětí, které nás navštěvují, bydlí v baťovských domcích, což se v jejich práci projevilo. Bylo vidět, že k tématu mají vztah, nebylo potřeba je nijak zvlášť motivovat,“ všimla si vychovatelka Dita Králová.

„Důležité je, že děti nedostanou nic ‚naservírováno‘ a musejí u práce přemýšlet,“ míní.

Nadační fond Řemeslo pomáhá už má za sebou několik akcí zaměřených na vzdělávání. Ve spolupráci se Slováckým muzeem, Střední odbornou školou a Gymnáziem (SOŠG) ve Starém městě i firmami působícími ve stavebnictví vznikla akce Stavíme budoucnost s výstavou, přehlídkou řemesel a aktivitami, kde si děti mohly vyzkoušet například práci s reálnými stavebními materiály.

„Myslím, že je důležité přiblížit studentům řemeslnou práci a přirozenou zručnost,“ uvedla Soňa Patočková, zástupkyně ředitele SOŠG Staré Město.

Ta si pochvaluje, že do těchto aktivit se zapojují nejen studenti stavebních oborů, ale i žáci jiných specializací nebo třeba gymnazisté. „Má to smysl i proto, že dnešním stavebním firmám chybí lidé a hluboký přesah do praxe je pro studenty mimořádně cenný,“ doplnila Patočková.