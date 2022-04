V Praze pomáhají Ukrajincům také Vietnamci, shánějí jídlo i oblečení

U stanice metra Pražského povstání je v posledních týdnech rušno. Malý prostor si zde pronajaly ženy ze spolku Lam Cha Me CZ, který se zaměřuje zejména na integraci dětí, jejichž rodnou řečí není čeština. Po začátku ruské invaze na Ukrajinu se tu pustili i do přímé materiální pomoci. Boty pro děti? Oblečení? Všechno máme, říkají. A v malé buňce to žije.