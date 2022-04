V Pražské tržnici si pochutnáte na boršči, ve food trucku tam vaří Ukrajinky

Válka na Ukrajině Sledovat další díly na iDNES.tv

„K nám (do Šatníku) chodí ženy většinově v produktivním věku, které chtějí pracovat. Když jsme hledali kuchařky pro food truck, tak se přihlásily všechny ukrajinské ženy, které zrovna v Šatníku byly jako dobrovolnice. Uspořádali jsme konkurz a výsledkem jsou dvě dámy, které vaří v tomto ukrajinském fast foodu," řekla zakladatelka Šatníku Nora Fridrichová.

V provozu bude pojízdná restaurace v Pražské tržnici denně od 12:00 do 19:00. V nabídce budou boršč, vareniky a slané palačinky. Porci jídla mohou zájemci také předplatit potřebným, kupony bude distribuovat právě Šatník. Podle Fridrichové tak budou na oběd pozvány třeba ženy s malými dětmi, které do Česka utekly z válkou zasažené Ukrajiny.



Náměstek pražského primátora Pavel Vyhnánek a šéf Výstaviště Praha Tomáš Hübl označili otevření food trucku za pomoc, kterou by mohly následovat i jiná města, městské části či organizace. „Zřídit food truck není taková komplikace, je to možnost, jak Ukrajince zapojit do práce a pomůže to," řekl Hübl.

Šatník spustí i portál s pracovními nabídkami

Materiální pomoc si ze Šatníku odneslo podle Fridrichové v minulých dnech, kdy se hlavní město potýkalo s náporem uprchlíků, až 500 lidí denně. Nyní je počet lidí, kteří o pomoc žádají nižší, což podle ní souvisí i s úbytkem Ukrajinců, kteří do Prahy zamířili. Organizace lidem nabízí jak materiální pomoc, tak zprostředkovává práci. Šatník podle své zakladatelky plánuje v blízké době otevřít také portál s nabídkami práce pro lidi z Ukrajiny.

V hale číslo 29 v tržnici je od dubna také nové pracoviště úřadu práce, určené pro podávání a zpracování žádostí o dávku. Na humanitární dávku 5000 korun měsíčně mají nárok uprchlíci, kteří dorazili do Česka po 24. únoru, kdy Rusko zahájilo útok na Ukrajinu.



Pražská tržnice v Holešovicích, která je kulturní památkou, navíc čeká velká proměna. Novou podobu získají veřejná prostranství mezi budovami. Loni nechalo město zbourat dva domy u vstupu do areálu z Jateční ulice. Podle Vyhnánka byly objekty z 90. let 20. století a nezapadaly do historické podoby tržnice. Hlavní město, které je majitelem areálu, chce do její opravy v příštích 15 letech investovat dvě až tři miliardy korun. Areál má plnit kulturní, obchodní a gastronomickou funkci.