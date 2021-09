Signal festival ukáže umění v rozšířené realitě. Bude dostupné přes telefon

Letošní festivalové téma zní „Plan C“, což má evokovat ekologii, udržitelnost a schopnost se přizpůsobit. Plán B v loňském roce kvůli podzimní vlně pandemie nevyšel a organizátoři museli festival týden před začátkem zrušit.



„Tentokrát ale chceme být připraveni,“ říká ředitel festivalu Martin Pošta. Festival se uskuteční od čtvrtka 14. října do neděle 17. října.

Po loňské koronavirové facce se tvůrci festivalu chtějí společně s umělci a návštěvníky zamyslet nad tím, co může člověk udělat pro planetu Zemi. Mnohá díla pak také reagují na pandemickou zkušenost umělců. Většina z instalací byla připravena již pro loňský ročník, i proto měli tvůrci čas na přípravu virtuální novinky.



Lokality festivalu Holešovice

1, Superar, Onionlab / Průmyslový palác 2, Živý les, Kateřina Blahutová / Stromovka 3, Radikální kompromis, Planetum x Signal Productions: Daniel Červenka, Marek Šilpoch, Trauma & Errol Vitro, Martin Fuchs, Pavel Karafiát / Planetárium Praha Karlín 4, Archaické aktuality, Jiří Černický / Kasárna Karlín 5, The Wind, Weltraumgrafik / kostel sv. Cyrila a Metoděje 6, Rozkvétání světla, Vrtiška & Žák / Main Point Karlín 7, Unshaped, Quiet Ensemble / Hauch Gallery 8, Jeff, Milena Dopitová / vodní elektrárna Štvanice Staré město 9, View from the Moon, Joanie Lemercier / Stínadla 10, The Room of Change, Accurat / Staroměstské náměstí 11, Změnu klimatu popíráš i ty!, Martin Marek / Klementinum 12, Reality Check, Lucie Kramperová / Klementinum 13, BirdScape, Klára Míčková / Klementinum 14, Permafrost, Šimon Mašek + Josef Schmidt / Klementinum 15, Světlo, Boris Petrovsky / Slovanský ostrov Signal AR 1, Horizon Forbidden West, AOKU / Negrelliho viadukt 2, Figura Varius, Jan Hladil & Michal Šupák / Main Point Karlín 3, XY#1, AOKU / River City Karlín 4, The Visitors, Longiy / Karlínské náměstí 5, XY#2, AOKU / Corso Court 6, Mechanická galaxie, Jan Kaláb / Lyčkovo náměstí

Organizátoři jsou odhodlaní uspořádat devátý ročník Signal festivalu za jakýchkoli okolností.



Přichází proto s novým projektem Signal AR, který zkoumá možnosti využívání současných technologií jako je augmentovaná neboli rozšířená realita pro prezentaci umění ve veřejném prostoru.

Vyvíjeli jej celý rok společně s kreativním studiem BRAINZ IMMERSIVE, bicepsdigital a čtyřmi českými umělci – malířem, sochařem a writerem Janem Kalábem, autorem futuristických vizuálních konceptů AOKU, vizuálním umělcem Janem Hladilem a vizuálním designérem Longiym.

„Signal AR je naprosto nový a inovativní projekt. Je to takový Signal do pandemie. Umění patří do ulic v každé době. Navíc je to také vůbec poprvé, co můžou návštěvníci vyrazit na festival za denního světla a užít si ho bez davů, komorně, třeba jen sami během klidné odpolední procházky. Nikdo v České republice zatím nic podobného nedělal. Sami jsme zvědaví na zpětnou vazbu od návštěvníků. Signal AR tu s námi bude měsíce, takže si ho mohou vyzkoušet kdykoliv chtějí, třeba v listopadu, o Vánocích, v lednu. Celý projekt teď budeme nějakou dobu testovat a na jaře vyhodnotíme, jak dále pokračovat,“ popisuje Martin Pošta.



Návštěvníci najdou první AR trasu na pražském Karlíně. Stačí si stáhnout novou festivalovou aplikaci, vyrazit do ulic a skrze vlastní chytrý telefon objevovat díla v rozšířené realitě. Po fenoménu Pokémon Go tak budou v ulicích Prahy opět k vidění lidé snažící se „chytit“ nějaký zážitek. Vybraná místa této trasy budou moci lidé navštívit od 8.00 do 19.00 hodin.

V provozu bude od konce září a poběží minimálně rok. „V dnešní době, kdy všichni koukají víc do telefonu než okolo sebe, mi rozšířená realita přijde jako skvělý způsob, jak dostat umění v ulicích zase zpátky k lidem,“ sděluje tvůrce projektu Jan Kaláb.



Videomapping na kostele i techno-luční květy

Poprvé se návštěvníci podívají také do Holešovic. Mezi nejočekávanější umělecká díla patří 3D projekce od španělského studia Onionlab, která bude k vidění v prostředí Průmyslového paláce na Výstavišti Praha. Bude to jedna z posledních akcí v tomto areálu před plánovanou rekonstrukcí pražského Výstaviště.



Chybět nebude ani oblíbený videomapping na kostel sv. Cyrila a Metoděje na Karlínském náměstí, kde interpretuje letošní festivalové téma německé studio Weltraumgrafik. Reaguje na světovou pandemii, katastrofu však tvůrci vnímají jako výzvu a nový začátek.



Z dalších tvůrců se představí například konceptuální umělkyně sociálního zaměření Milena Dopitová s kinetickým objektem Jeff u vodní elektrárny na Štvanici. Vizuální umělec a vedoucí Ateliéru malby na pražské UMPRUM Jiří Černický připraví projekci vodních živočichů skrytých v hlubinách oceánu v Kasárnách Karlín.

Kinetickou instalaci Rozkvétání světla pak pro festival vytvořili designéři Roman Vrtiška a Vladimír Žák. Rozhýbat techno-luční květy mohou diváci sami na prostranství před budovou Main Point Karlín. „Chceme do naší instalace zapojit lidi. Pokud nebudou aktivní a nezapojí se do ní, nebude nic vidět. Pokud se však zapojí, vznikne ohromná světelná louka,“ vysvětluje Žák.



Na festivalu bude povinnost nosit všude respirátor, kapacita vnitřních prostor je omezena kvůli větším rozestupům. Pobyt v každé lokaci je omezen na 15 minut. Informace o programu a vstupenkách jsou na www.signalfestival.com. Platné budou i vstupenky ze zrušeného loňského ročníku.