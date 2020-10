Festival světla rozzářil novou trojskou lávku v barvách trikolory, oslavil tak svátek

Novou lávku mezi Císařským ostrovem a Trojou, která nahradila konstrukci zřícenou před třemi lety, město otevřelo minulý týden v pátek. O rozsvícení naplánovaném mezi 19:30 a 21:00 předem veřejnost neinformovalo, aby zabránilo shlukování lidí.

Ředitel festivalu Martin Pošta a pražská radní pro kulturu Hana Třeštíková se shodli, že kultura v Česku nyní kvůli vládním omezením zažívá těžké časy. „Nemáme příliš možností, jak dostat umění k lidem. Oslava státního svátku ale může být jednou z nich. Je to také naše poděkování městu Praha, s kterým už řadu let spolupracujeme,“ uvedl Pošta. Podle Třeštíkové je skvělé, když mají kulturní aktéři sílu a dokážou se přizpůsobit situaci. „Nové umělecké formáty budou jistě brzy potřeba,“ dodala.

Festival Signal, který spojuje architekturu a veřejný prostor se světelným a vizuálním uměním, se letos neuskutečnil poprvé za osm let své existence. Naplánovaný byl od 15. do 18. října. V den, kdy měl letos začínat, pořadatelé alespoň rozsvítili instalaci Krištofa Kintery, která proměnila Petřínskou rozhlednu na maják symbolizující naději české kultury. Zapojili se tak do rozsvěcování míst po celé republice tam, kde by se v danou chvíli nebýt pandemie odehrávaly koncerty, filmové projekce, vernisáže výstav nebo divadelní představení.

Festival s podtitulem Plan B se letos chtěl společně s vizuálními umělci věnovat environmentálním tématům, nabídnout plánoval umělecké zpracování dopadu pandemie na život člověka. Zrušen byl jen zhruba týden před svým začátkem po jednání organizátorů s ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou. Jak festival naloží s letošním ročníkem a vyrobenými uměleckými díly, pořadatelé teprve oznámí.

Nová trojská lávka vyšla na 150 milionů korun, stavět se začala loni v listopadu. Původní lávka se zřítila v prosinci 2017, zraněni při tom byli čtyři lidé. Životnost nové konstrukce je podle magistrátu minimálně 100 let, světlo má zabudované v zábradlí. Kvůli zřícení původní lávky státní zástupce obvinil z obecného ohrožení projektanta a bývalého šéfa oddělení pražských mostů. Soud začal v polovině září, oba vinu popírají.