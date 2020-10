Podle hygieny byla opatření dostačující, říká ředitel zrušeného Signalu

Pořadatelé se to od ministerstva zdravotnictví dozvěděli minulý týden ve chvíli, kdy již měli festival kompletně připravený. „Naplno něco připravovat do poslední chvíle a pak se týden před zahájením dozvědět, že to nebude, je daleko horší, než kdyby člověk od března počítal s tím, že je pro letošek konec,“ říká ředitel Signalu, který nyní řeší, co bude s festivalem světelného a digitálního umění dál.

V den, kdy jsme se dozvěděli, že se festival nemůže konat, jsme zároveň dostali potvrzení od hygieny, že naše bezpečnostní opatření jsou za stávajících podmínek dostačující. Martin Pošta ředitel Signal Festivalu