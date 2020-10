Signal Festival v říjnu nebude, Prymulova přísnější opatření to nedovolí

Organizátoři tak řeší, jaké kroky dále uskutečnit. Své plány oznámí v budoucích týdnech. „Věřili jsme. Do poslední chvíle. Věřili jsme, že to zvládneme a letošní Signal Festival se uskuteční. Bohužel jsme se dostali do momentu, když už to dál nejde,“ uvedl ředitel festival Martin Pošta.

„Celý tým se neustále přizpůsoboval novým opatřením a každý náš krok jsme už několik týdnů konzultovali s epidemiology. Chtěli jsme udělat všechno pro to, aby festival proběhl hladce a aby na něm všichni byli v bezpečí. Zdraví nás všech bylo a je tou nejvyšší prioritou. A jak jsme vám už dříve říkali, nejsme hazardéři a nedovolíme si zbytečně riskovat,“ dodal.

Organizátorům bylo ze strany ministerstva zdravotnictví sděleno, že nová nařízení platná od 12. října jsou již neslučitelná s přípravami festivalu. Ten měl přitom v původním termínu začínat už ve čtvrtek 15. října.

„Téma osmého ročníku Signal Festivalu znělo Plan B. Náš vlastní plan B teprve hledáme,” dodává Pošta. V úvahu nyní nejspíš přichází přesun akce, patrně už na jaro 2021. „Musíme zvážit, co pro nás každá varianta znamená z pohledu spolupráce s umělci, produkce, fundraisingu, spolupráce s městem i partnery či bezpečnosti návštěvníků. Není to jednoduché rozhodnutí,“ upozorňuje ještě Pošta.

Osmý ročník přehlídky, která původně začínala především jako prezentace tehdy ještě málo známého videomappingu, se chtěl zaměřit na ekologii a pandemii koronaviru. Signal se letos kromě Karlína a Starého Města měl uskutečnit i v Holešovicích. „Festivalu se v minulých letech během čtyř dnů zúčastnilo odhadem půl milionu lidí; ti se pohybují v ulicích a nejsou většinou najednou na stejném místě,“ dodává ČTK.