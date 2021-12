Lávka přes Labe stojí, v řešení dopravy ale Nymburk podle opozice zaspal

Nejdůležitější investicí nymburské koalice, kterou kromě sdružení Nymburk s klidem tvoří ČSSD a ODS, byla výstavba nové lávky přes Labe. Na dvě stě třicet metrů dlouhou spojnici Zálabí s centrem, která městu chyběla po demolici té bývalé, vyrazili Nymburští poprvé na konci listopadu.

„Otevření moderní lávky je velkou radostí i úlevou pro nás i občany města. Nově bude sloužit nejen chodcům, ale díky větší šířce také cyklistům,“ říká starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Lávku postavila společnost Hochtief za 129 milionů korun. Město na ni získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která pokryla všechny uznatelné náklady, a Nymburk tak jen doplatil zbylých jedenáct milionů korun.

Podle starosty Macha se koalici podařilo splnit většinu předvolebních slibů. „Před rokem jsme otevřeli novou bezbariérovou lávku přes plavební komoru a pokračujeme v revitalizaci sídliště v Jankovicích. Nová podoba této lokality nabídne moderně řešené křižovatky, navýšení parkovacích míst nebo nové veřejné osvětlení,“ přibližuje starosta Mach.

Ten tvrdí, že se radnice nyní zaměří i na řešení problému s parkovacími kapacitami v centru města. „Na břehu Labe u teras pod Eliškou plánujeme projekt patrového parkoviště, aby auta neucpávala náměstí a okolní ulice,“ říká Mach.

Bazén je selhání, zní od opozice

Členové opozičních uskupení v nymburském zastupitelstvu nad prací současné koalice neplesají. Vadí jim třeba to, že dostatečně neřeší dopravní situaci ve městě.

29. června 2021

„Příprava západního obchvatu Nymburka vázne, stav nádraží a přednádražního prostoru je odpudivý. Komunikace ve městě nejsou přívětivé pro chodce, cyklisty ani řidiče,“ domnívá se zastupitel Ivan Černovský (Nymburští demokraté).

Co chtějí stihnout do voleb V roce 2022 chce nymburská radnice zahájit výstavbu nového plaveckého bazénu u zimního stadionu. Pokračovat bude také třetí etapa revitalizace sídliště Jankovice a příprava na rekonstrukci zimního stadionu. Město dále plánuje opravit Palackého třídu v historickém jádru, postavit patrové parkoviště u Labe nebo vybudovat nové chodníky v ulici Tyršova.

Podle jeho kolegy a bývalého starosty Pavla Fojtíka (Změna pro Nymburk) město v posledních letech stagnuje.

„Současná koalice vůbec nepředstavuje nové vize a plány rozvoje města. Chybí jakákoliv komunikace s občany i opozicí. V oblasti investic stávající radnice v podstatě jen dokončila projekty, které jsme zahájili my v předchozím volebním období,“ konstatuje Pavel Fojtík.

Na mysli má jak nedávno otevřenou lávku přes Labe, tak rovněž zmíněné bezbariérové přemostění plavební komory.

„Na novou lávku jsme v rámci architektonické soutěže vybrali ještě před volbami v září 2018 projektanta a předem domluvili její finanční krytí. U druhé lávky přes plavební komoru jsme dokonce již městu předali hotovou projektovou dokumentaci a také finanční zajištění. A obě stavby jsou dnes ozdobou města,“ podotýká Fojtík.

Také považuje za největší selhání stávající koalice změnu v projektu výstavby nového bazénu, který má v budoucnu nahradit chátrající „plavečák“ u nemocnice.

„Nynější vedení města zahodilo do koše hotový projekt i s vydaným stavebním rozhodnutím, podle něhož by bazén vznikl na místě toho stávajícího. Stačilo jen vypsat výběrové řízení na zhotovitele a dnes už by se mohli lidé koupat v novém bazénu. Místo toho si bude město muset vzít úvěr půl miliardy na bazén, který chce postavit u zimního stadionu,“ kritizuje Fojtík.

Jiní opoziční zastupitelé se domnívají, že se ve městě zastavila příprava citlivé revitalizace hlavních prostor historického jádra Nymburka.

„Vize Palackého třídy a Kostelního náměstí postupně nabírají velmi znepokojující směr. A ani projekt rekonstrukce Starého děkanství ve stávajícím pojetí nebudí příliš důvěry,“ dodává zastupitel Jan Ritter (Nymburští demokraté).