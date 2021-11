Nymburk otevřel lávku přes Labe kvůli pandemii už dnes, nedělní akci zruší

Původně měla být lávka uvedena do provozu koncem září. Stavěla ji společnost Hochtief za 129 milionů korun. Město získalo dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která pokryje všechny uznatelné náklady. Nymburk zaplatí asi 11 milionů korun.

Dnešní otevření nové lávky si nenechaly ujít desítky lidí, kteří se kolem 16:00 po lávce poprvé procházely. Lidé si pořizovali fotografie, takzvaná selfie, případně si lávku fotili. „Otevření moderní lávky je velkou radostí i úlevou pro nás i občany města. Jsem rád, že firma zvládla celou stavbu bez vážných komplikací,“ řekl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

29. června 2021

Lávku se dnes podařilo zkolaudovat, jejímu otevření tak již nic nebránilo. „Nymburk se připravoval na velký svátek, otevření nové lávky, ovšem musíme respektovat vládní nařízení, která nám zkomplikovala situaci na poslední chvíli, zároveň nechceme riskovat zdraví spoluobčanů. Nenechme si zcela vzít vánoční atmosféru, užijme si ji komorněji. Náměstí Přemyslovců se rozsvítí spolu se stromem a výzdobou, chybět nebude betlém a Ježíkova kancelář. Slibuji Vám, že si slavnostní okamžik otevření stavby desetiletí užijeme, až to epidemická situace opět umožní,“ řekl starosta Tomáš Mach (Nymburk s klidem).

Práce na nové lávce nabraly mírné zpoždění, může za to pandemie koronaviru, ale i zpoždění s dodávkou ocelové konstrukce. Stavbaři střední část mostovky usazovali pomocí unikátní technologie, která se podle specialisty na mostní konstrukce Petra Vítka využívala v České republice pravděpodobně poprvé. Střední díl lávky dlouhý zhruba 70 metrů sestavili na břehu. „Díl byl přesunut nad vodu pomocí výsuvných drah, přizvednut, byla pod něj naplavena loď a následně byl spuštěn na loď,“ řekl již dříve Vítek. Loď se následně vydala asi 300 metrů k pilířům, kde se i se středním dílem lávky otočila o 90 stupňů napříč korytem řeky.

Přívoz, který lávku od roku 2018 nahrazoval, bude fungovat do konce letošního roku. Původní lávku město dalo v roce 2018 kvůli havarijnímu stavu zbourat. Byla stejné konstrukce a od stejného projektanta jako lávka v Praze-Troji, jež se zřítila do Vltavy v roce 2017. Nová lávka o délce 228 metrů je umístěna v ose bývalé lávky, spojuje městskou část Zálabí s centrem města. Návrh na novou Lávku připravila společnost SHP - Stráský, Hustý a partneři. Jednatelem firmy a autorem návrhu je projektant Jiří Stráský, právě on navrhoval lávku v Praze-Troji i předešlou v Nymburku.

Původní lávku uzavřel Nymburk pro pěší v prosinci 2017, lodě nesměly proplouvat pod lávkou od června 2018, město ve stejnou dobu uzavřelo prostranství na obou březích pod lávkou. Provoz na řece byl obnoven po dvou měsících 8. srpna, po demolici lávky.