Zastupitelé odhlasovali vznik muzea totality, zatím se však neví, kde bude

Pro návrh hlasovali všichni zastupitelé. Na vzniku muzea spolupracuje s městem desítka nevládních organizací.

„Smyslem založení ústavu je, aby existovala instituce, která by se starala o zachování historické paměti související s totalitami. Je ostuda, že jej nemáme. Praha tím může splatit dluh, který má celá Česká republika,“ řekla radní Hana Kordová Marvanová (za STAN). Muzeum připomene oběti a důsledky totality, jejich odpůrce a nadcházející generaci má přimět k pochopení totalitárního vládnutí a co k němu vede.

Zastupitelé diskutovali o umístění muzea. Podle opoziční ODS by mělo být v podstavci bývalého Stalinova pomníku. „Vzhledem k tomu, o jakém ústavu se bavíme, tak je místo velmi důležité. Mělo by mít symboliku, aby mladá generace věděla, co jí chceme říct a přenést,“ řekla opoziční zastupitelka Alexandra Udženija (ODS).

Město však muselo v pátek podzemní část bývalého pomníku na Letné z bezpečnostních důvodů uzavřít. Dokud nebude konstrukce podepřena, budou uzavřeny i prostory nad podzemím v okolí metronomu.

Zastupitel Jiří Pospíšil (TOP 09) řekl, že muzeum chce mít koalice Pirátů, Prahy Sobě (PS) a Spojených sil pro Prahu (TOP 09 a STAN) do konce volebního období. „Nejsem si jist, že Stalinův pomník zvládneme do tří let opravit a muzeum tam otevřít. Pro nás je důležité kdy, ne kde,“ řekl. „Udělám vše proto, aby muzeum vzniklo ještě v tomto volebním období,“ napsal později na twitteru.



Umístění v podstavci zpochybnila místostarostka Prahy 7 a zastupitelka Lenka Burgerová (PS). Oprava je podle ní finančně i časově náročná a na území je stavební uzávěra.

„Územní studie by trvala dva roky, jak dlouho sanace, to je otázka. Muselo by se to překolaudovat a uvést do souladu se současnými normami,“ řekla. Zároveň by provoz muzea negativně ovlivnil provoz parku. Podle starosty Prahy 7 Jana Čižinského (Praha Sobě) na to park není uzpůsoben.



Podzemí pomníku je v dezolátním stavu a oprava by podle radního Jana Chabra (TOP 09) mohla zabrat až osm let. „Jakákoliv rychlá sanace není možná,“ řekl. Praha proto hledá jiná místa. Jedním z nich je vila v Dělostřelecké ulici, kde bylo shromažďovací místo gestapa a sídlila tam sovětská kontrarozvědka Směrš. Vila patří státu a město by ji s ním muselo vyměnit, nebo koupit.

Ústav má fungovat na principu muzea, které bude vytvářet sbírky a bude také pořádat výstavy, vzdělávací akce, zaznamenávat vzpomínky pamětníků nebo pořádat školení, konference a workshopy. Bude spolupracovat s domácími i zahraničními odborníky a institucemi. Muzeum má řídit sedmičlenná správní rada, kterou jmenuje zakladatel, tedy hlavní město.