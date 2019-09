Zastupitelé řeší budoucnost Koněva, ve hře je odvoz sochy do Ruska

Pokud zastupitelé schválí naplánovaný program jednání, měla by debata ohledně pomníku Koněva začít okolo 11 hodiny dopoledne.

V Rozstřelu starosta Prahy 6 Ondřej Kolář uvedl, že si sochu v městské části už nepřeje. Nelíbí se mu, že se k ní schází extrémisté, a že kvůli ní dostává výhružné dopisy, kvůli kterým dostat policejní ochranu. Zatím ale není jasné, co radnice se sochou podnikne.

Podle Koláře o sochu maršála Koněva projevilo zájem několik muzeí, ale socha by se také mohla přesunout do zahrady ruské ambasády. Nabídku radnice Prahy 6, podle které čištění sochy stálo v průběhu let statisíce, ruská diplomacie odmítla, a navíc radnici zkritizovala, že se k památníku nechová důstojně.

Další řešení nabídla dcera sovětského maršála Natalja Koněvová, která pro armádní týdeník Zvezda uvedla, že by chtěla památník převézt do Moskvy a umístit jej v ulici Maršála Koněva.

A nejnověji je ve hře stěhování na Olšanské hřbitovy v Praze. Nejprve to v rozhovoru pro Aktuálně.cz připustila Koněvová, jako možné řešení se to zamlouvá také starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi. Přesun sochy na nové místo chce navrhnout právě na jednání zastupitelstva.

Proti odstraňování vystupuje mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček. Ten na svém Facebooku zveřejnil vzkaz členům zastupitelstva, aby při hlasování měli na pamětí, že Koněv nejen osvobodil Československo, ale i koncentrační tábor Osvětim.

„To jsou hodnoty natolik vysoké, že bychom měli projevit velkorysost i úctu nejenom ke Koněvovi, ale i k sobě samým. Budete hlasovat o tom, zda si Česká republika zachová svou čest,“ vzkázal ve videu Ovčáček.



Na možné stěhování sochy Koněva vypsaly kurz sázkové kanceláře. Podle Fortuny ale lidé moc nevěří, že by se ještě letos měl pomník z Prahy 6 stěhovat (3,6:1), ale spíše příští rok (1,85:1). Pokud by na přesun mělo dojít, vidí sázkaři jako nejrealističtější přemístění sochy do Moskvy. Naopak možnosti, že by se Koněv stal rekvizitou pořadu Jiřího Ovčáčka (100:1), moc nevěří. V kurzovní nabídce jsou dále varianty, podle kterých by mohl být Koněv přestěhován na Pražský hrad, na náměstí Svobody v Brně, nebo na velvyslanectví USA v Praze.

Debaty okolo pomníku, který byl v Praze 6 na náměstí Interbrigády odhalen v roce 1980, rozvířil poslední případ vandalismu z 22. srpna. Sochu s podstavcem někdo polil barvou a popsal letopočty jako připomínku na Koněvovu kontroverzní minulost. Kromě osvobozování Československa se jeho vojsko například účastnilo násilného potlačení maďarského povstání v roce 1961.

Barvu s letopočty přes noc někdo neodborně odstranil, radnice tak nechala sochu obestavět lešením a zahalit plachtou. Starosta kolář to odůvodnil tím, že plachta zabrání dalšímu poškození a zároveň umožní sochu vyčistit profesionály.

Plachtu okamžitě strhl aktivista Jan Černohorský. Podle něj radnice dehonestuje památku hrdinů Rudé armády. Kromě něj se plachtu pokusili strhnout další dva lidé. Později se Černohorský zúčastnil nepovolené demonstrace za zachování sochy. Na jejím závěru plachtu opět strhl a policie ho musela odvést. Akce se zúčastnil také Jiří Ovčáček, nebo Jaroslav Foldyna (ČSSD) a lídryně České Suverenity Jana Volfová.

Debaty okolo sochy Koněva neušly ruské vládě. Ministr kultury Vladimir Medinskij přirovnal starostu Prahy 6 Ondřeje Koláře k vůdci regionální odbočky nacistické strany NSDAP. Výrok odsoudil předseda opoziční ODS Petr Fiala. Ministr zahraničí Tomáš Petříček vyzval ruského ministra k omluvě.

Ruské ministerstvo zahraničí ve středu vyzvalo české politiky, aby si přestali tropit posměch z památníku Koněva. Přesun sochy do Moskvy, jak navrhuje dcera Koněva, ministerstvo odmítlo.